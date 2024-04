Comment jointoyer des plaques de plâtre ?

Vous effectuez des travaux et avez besoin de jointoyer des plaques de plâtre ? Alain et Joaquim, nos formateurs Placo® vous montrent étape par étape comment réaliser le jointoiement des plaques de plâtre et avoir une finition irréprochable. Il est essentiel de respecter les recommandations de gâche indiquées sur chaque produit.