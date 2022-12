Maisons Passive et Energie Positive

Une maison passive a une déperdition d’énergie très faible et ne nécessite pas de la chauffer ou seulement à de rare et brève occasion. Tandis qu’une maison positive produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme. Le « bâtiment à énergie positive », soit BEPOS est la référence de la prochaine Réglementation Environnementale 2020.