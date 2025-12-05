Podcast
CONERO : la nouvelle gamme premium et complète pour le dressing

Publié le 05 décembre 2025

CONERO de Kesseböhmer : un dressing haut de gamme, élégant et modulable, offrant des solutions sur-mesure pour un rangement optimal et un confort d’usage incomparable.
Un design exclusif et un confort exceptionnel

CONERO est le système qui convient à chaque dressing et qui allie de manière optimale confort et design. Il s’adapte aussi bien à un aménagement ouvert qu’à un aménagement fermé par des portes coulissantes ou battantes. Pour répondre à toutes les exigences, CONERO existe pour deux profondeurs intérieures de meubles de 345 et 475mm minimum et couvre toutes les largeurs de 334 à 1020mm. Les éléments ont de fins profils au design épuré Soft-Edge et sont disponibles dans 2 finitions Powder Black ou Powder Gold. Le résultat ? Un espace de rangement élégant et harmonieux, où le contenu est visible d’un seul coup d’oeil et l’accès libre pour plus de convivialité.

Une large gamme à personnaliser

CONERO se divise en trois familles :

  • Tiroirs coulissants intérieurs et sets organisateurs
  • Penderies escamotables et fixes
  • Accessoires coulissants latéraux

Les tiroirs coulissants intérieurs à sortie totale et fermeture automatique amortie existent dans deux hauteurs de 72 et 168mm, avec des parois en verre fumé gris trempé 6mm en standard, ou bien des parois personnalisées par le concepteur dans d’autres matériaux. Les tiroirs pourront être équipés de tapis et inserts compartimentés au toucher velours ou de porte-chaussures. Les sets organisateurs accueillent pantalons et jupes suspendus, et sac à linge. Chaque cintre est amovible pour une accessibilité confortable et supporte 2 pantalons.

La penderie escamotable CONERO exploite toute la hauteur de l’armoire et facilite l’accès aux vêtements suspendus. Equipée d’un ingénieux mécanisme breveté, la penderie descend en douceur et seule une petite force manuelle est nécessaire pour la déverrouiller et la relever. La penderie escamotable CONERO TOP est unique, avec son étagère intégrée qui crée un espace de rangement supplémentaire pour accueillir sacs ou accessoires par exemple. Fonctionnement confortable à charges pleines ou faibles. Kesseböhmer fait basculer l’armoire vers l’utilisateur. Les barres de penderie fixes sont assorties à la palette de couleurs CONERO. Outre une barre classique, la gamme inclut une barre de penderie avec éclairage Led intégré. Le concepteur peut utiliser l’éclairage Kesseböhmer mais aussi son propre matériel et créer un ensemble unifié.

Les accessoires latéraux complètent la gamme : le porte-sac à linge, le porte-jupes et le portepantalons, résistants et design, s’associent parfaitement avec les portes-cravates/ceintures dont le revêtement doux procure une sensation agréable au toucher. En positionnement libre, 100% symétriques gauche/droite, fixes ou coulissants, ils permettent d’utiliser la moindre place.

Des avantages techniques qui font la différence

  • Les tiroirs intérieurs sont compatibles avec un gabarit de perçage système 32mm. Deux coulissants petite hauteur correspondent à un coulissant grande hauteur. Ils s’adaptent à une largeur de 334 à 1020mm. Le professionnel n’a plus qu’à ajouter un fond bois.
  • Les accessoires latéraux coulissants sont sans graisse, évitant tout risque de salissure.
  • La penderie escamotable CONERO est disponible pour des charges de 12kg et 15kg et CONERO TOP pour 12kg.
  • Des compensateurs latéraux disponibles pour chaque composant évitent les conflits à l’ouverture avec des charnières ou des portes coulissantes.
  • Les cintres pour pantalons sont composés d’un matériau contenant 30% de cellulose fabriqué à partir d’herbes de prairie rendant ainsi les cintres légers, indéformables et résistants à la température, mais aussi 100% recyclables.

 

