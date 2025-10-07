10 idées pour optimiser l’espace dans une salle de bain

La salle de bain est souvent l’une des plus petites pièces de la maison, mais aussi l’une des plus sollicitées au quotidien. Optimiser chaque centimètre carré devient essentiel pour combiner confort, rangement et esthétisme. Voici 10 idées pratiques pour tirer le meilleur parti de ton espace, quel que soit sa taille.

1. Choisir un meuble de salle de bain adapté

Le choix du mobilier est déterminant pour le gain de place. Opte pour un meuble de salle de bain suspendu : il libère le sol et donne une impression d’espace. Les modèles avec tiroirs à extraction totale permettent un rangement optimal des produits de beauté, serviettes ou accessoires.

2. Miser sur les rangements en hauteur

Les murs sont une ressource précieuse. Installe des étagères ouvertes, des colonnes murales ou des niches encastrées pour exploiter la hauteur sous plafond. Cela permet de désencombrer le plan de travail tout en gardant tes essentiels à portée de main.

3. Utiliser les angles

Les angles sont souvent négligés. Un meuble d’angle, une vasque arrondie ou une étagère triangulaire peuvent transformer ces espaces perdus en zones de rangement fonctionnelles, sans gêner la circulation.

4. Opter pour une douche à l’italienne

Remplacer une baignoire par une douche à l’italienne libère une surface considérable. Ce type d’installation agrandit visuellement la pièce grâce à son absence de marche et ses parois vitrées. En prime, elle est plus facile à entretenir et plus accessible.

5. Privilégier les portes coulissantes

Dans une petite salle de bain, les portes battantes sont à proscrire. Préfère des portes coulissantes sur la douche, le meuble ou même à l’entrée de la pièce. Tu éviteras les zones de débattement et gagneras un espace précieux.

6. Choisir un miroir multifonction

Un miroir avec rangement intégré ou rétroéclairé permet de joindre l’utile à l’agréable. Certains modèles cachent des étagères derrière la glace, d’autres intègrent des prises et ports USB. Un bon moyen de garder un plan de toilette dégagé.

7. Dégager le sol

Un sol visible donne toujours l’impression d’une pièce plus grande. Favorise donc les meubles suspendus, les paniers à linge sur roulettes et les WC suspendus. C’est aussi plus simple pour le ménage quotidien.

8. Penser au rangement vertical derrière la porte

L’arrière de la porte peut accueillir des patères, des crochets ou même une étagère fine. Idéal pour suspendre des serviettes ou stocker les produits de nettoyage, sans occuper de place au sol.

9. Jouer sur la lumière et les couleurs

Les tons clairs, les surfaces brillantes et une bonne lumière naturelle agrandissent visuellement l’espace. Installe un éclairage fonctionnel au-dessus du miroir et un autre plus doux pour créer une ambiance agréable le soir.

10. Miser sur les accessoires malins

Les accessoires gain de place font la différence : distributeurs muraux, barres magnétiques pour ciseaux, paniers suspendus dans la douche ou encore porte-serviettes pliables. Ils évitent le désordre sans sacrifier le confort.

En résumé

Optimiser l’espace dans une salle de bain repose sur un bon équilibre entre mobilier adapté, rangement intelligent et aménagement visuel. Un meuble de salle de bain suspendu, des étagères murales et une douche à l’italienne suffisent souvent à transformer une pièce exiguë en un espace fonctionnel et agréable à vivre.

Pour découvrir des solutions gain de place esthétiques et durables, rends-toi sur le site de Cedeo, qui propose un large choix de meubles et d’accessoires pour toutes les configurations de salle de bain.