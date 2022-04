Construction d'un ensemble modulaire au Sénégal, projet clé en main

Notre client recherchait une solution facile, rapide et peu onéreuse pour installer les nouveaux bureaux de sa filiale sénégalaise, située au port de Dakar. Son choix s’est tourné rapidement vers la construction préfabriquée modulaire d’EUROPA PREFABRI pour les nombreux avantages que celle-ci offre.

EUROPA PREFABRI a ainsi livré un ensemble modulaire de 520m², distribué sur deux étages et comprenant toutes les pièces nécessaires au bon déroulement des opérations du client. Fabriqué en 5 semaines et livré en seulement 2 semaines par transport maritime, notre système de construction préfabriquée représente un réel avantage en termes de temps face à la construction traditionnelle.



En moins d’un mois, l’ensemble modulaire a été totalement installé grâce à l’aide de 3 monteurs d’EUROPA PREFABRI qui se sont déplacés à Dakar afin de superviser et former les monteurs locaux.

De par les caractéristiques de l’emplacement, à savoir, le haut niveau de salinité aux alentours du port, le climat tropical du pays de destination ainsi que les différents besoins du client, les cloisons extérieures ont toutes été réalisées en panneaux sandwich de 100mm d’épaisseur avec isolation laine de roche, les menuiseries ont été fabriquées en aluminium et les fenêtres mises en places sont en double vitrage et équipées de moustiquaires afin de maintenir une température ambiante constante et confortable aux usagers des bureaux.



L’ensemble est composé d’une cuisine industrielle totalement équipée avec salle à manger pour les employés, bureaux, open spaces, salles de réunion, infirmerie, local informatique, toilettes, vestiaires hommes/femmes et salle de prière avec zones habilitées pour les ablutions.



Toutes les pièces incluent l’ameublement nécessaire au bon fonctionnement du bâtiment : meubles de bureau, plancher technique pour postes informatiques, rideaux, cuisine totalement équipée, appareils de climatisation…



Un projet clef en main, le tout depuis l’Espagne !

