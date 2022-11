Nouveau projet : Cabine de sécurité pour entrepôt logistique

Le Groupe Europa Prefabri a réalisé un nouveau projet pour le Centre Logistique de Torrejón de Ardoz, ville située à 30 KM au nord de Madrid.

La cabine fournie est composée par un module préfabriqué isolé de 5300 x 2400m et hauteur extérieure 3500 mm, qui comprend deux espaces : un espace bureau et un espace WC.



Le client avait besoin d’un espace où recevoir les différents transporteurs, au plus près de l’entrepôt afin de faciliter les gestions de marchandises entrantes et sortantes. La solution modulaire, pouvant être déplacée à l’infini et livrée sur place en seulement 35 jours, a été l’option privilégiée par le client.

Les caractéristiques techniques du module, choisies par le client, sont les suivantes :



Structure module



La structure au sol du module est formée par des profils formés à froid en acier galvanisé et transversalement sont soudées des pannes en acier galvanisé en forme Oméga.

Le plancher de ce module supporte une charge uniformément répartie de 250 Kg/ m².



La structure de la toiture du module est également fabriquée à partir de profils formés à froid de 2mm d’épaisseur avec pannes soudées en forme d’Oméga.



Sur les pannes on fixe la tôle en forme trapézoidale qui sert de toiture au module. Celle-ci est fixée à la structure grâce à une visserie spéciale et aux rondelles d’étanchéité.



Les piliers sont formés à partir de tôle galvanisée et formée à froid de 2mm d’épaisseur. Les piliers sont vissés à la structure du sol et de la toiture grâce à une visserie spéciale.



Par l’intérieur des piliers, on fixe les gouttières pour la descente d’eau pluviale formées par des tuyaux en PVC de 75mm de diamètre. À l’intérieur, on place également une tôle en acier afin de fixer les éléments électriques : prises, interrupteurs et tableau électrique.



Cloisons Latérales



Les cloisons sont réalisées grâce à des panneaux sandwich de 40mm d’épaisseur. Ceux-ci sont formés par deux tôles en acier prélaqué sur base galvanisée des deux côtés. Entre les deux tôles est placée l’isolation thermique et acoustique en polyuréthane injecté.



Les panneaux sont particulièrement résistants face à l’humidité, se montrant quasiment inaltérables au fil du temps.



Faux-plafond



Le faux-plafond du module est réalisé par des lames en acier profilé métallique galvanisé et pré-laqué en polyester de silicone de couleur blanc Pyrénées, d’une épaisseur de 0,5mm. Entre le faux-plafond et la toiture, on place l’isolation de 80mm en fibre de verre avec barrière anti-vapeur.



La hauteur intérieure libre disponible est de 2500mm.



Menuiseries



Les menuiseries du module sont réalisées en profils d’aluminium blanc. Le module dispose des éléments suivants :

Porte extérieure vitrée de 815 x 2060 mm, avec serrure et poignée

Fenêtre coulissante en PVC blanc de 975 x 1045mm

Fenêtre coulissante en PVC blanc de 1800 x 1045mm

Installation électrique



Le module est livré avec l’installation électrique complète, exceptée la connexion au réseau électrique qui devra se faire par un électricien sur place.



L’installation électrique est conforme au règlement de basse tension en vigueur. L’installation comprend un tableau électrique avec les mécanismes de protection magnéto-thermiques indépendants, nécessaires aux différentes utilisations : éclairage, climatisation, éclairage pour sorties de secours etc. ainsi que les différents éléments de protection pour les court-circuits, surintensités et contacts indirects.



Ce module en particulier dispose de :

Écrans de superficie LED de 300 x300

Prises de courant 16A + TT

Interrupteurs et / ou commutateurs de superficie 10A +TT

Toute l’installation électrique est dissimulée à travers le faux-plafond, les piliers et les finitions.



La construction modulaire permet de résoudre tous vos problèmes d’espace, dans n’importe quelles circonstances !



Faites-nous part de votre projet, nous l’étudierons avec vous pour résoudre vos problèmes d’espaces en nous adaptant à toutes vos contraintes.