ConnexionS'abonner
Fermer

Isolation thermique : Quel matériau choisir en 2025 ?

Isolation
Publié le 16 août 2025
Partager : 
En 2025, bien isoler son logement est crucial : découvrez les meilleurs matériaux pour allier confort, économies et performance énergétique.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

En 2025, l'efficacité énergétique des bâtiments est une priorité majeure, tant pour réduire les coûts énergétiques que pour diminuer l'empreinte carbone. Une isolation thermique performante est essentielle pour atteindre ces objectifs. Face à une multitude de matériaux disponibles, il est crucial de choisir celui qui répond le mieux aux besoins spécifiques de chaque projet. Cet article explore les matériaux d'isolation thermique les plus adaptés en 2025, en mettant l'accent sur leurs performances, leur durabilité et leur impact environnemental.

Tableau comparatif des principaux isolants en 2025

MatériauConductivité thermique (W/m·K)AvantagesInconvénients
Laine de verre0,035 - 0,045Bonne isolation, prix abordableIrritant à la pose, impact environnemental
Laine de roche0,035 - 0,045Bonne résistance au feu, longévitéIrritant, coût plus élevé
Polystyrène expansé0,035 - 0,038Léger, bon marchéPeu écologique, issu du pétrole
Ouate de cellulose0,040Écologique, bon isolant phoniqueSensible à l'humidité
Liège expansé0,040Imputrescible, naturelCoût élevé
Chanvre0,039 - 0,040Renouvelable, régulateur d'humiditéPlus cher que la laine de verre
Aérogel0,013Ultra-performant, idéal pour petits espacesTrès onéreux

 

Applications et recommandations selon l'usage

Isolation des combles

  • Combles perdus : La ouate de cellulose en vrac est une option efficace et écologique.
  • Combles aménagés : Les panneaux rigides en laine de roche ou polyuréthane offrent une bonne isolation thermique.
  • Gain énergétique : Jusqu'à 30% des pertes thermiques peuvent être évitées.

Isolation des murs

  • Par l'intérieur (ITI) : Plus économique mais réduit l'espace habitable.
  • Par l'extérieur (ITE) : Améliore la performance thermique mais coûte plus cher.
  • Coût moyen : 50 - 180 €/m² selon la technique.

Isolation des sols

  • Les panneaux rigides en polystyrène extrudé ou en polyuréthane sont largement utilisés pour réduire les pertes de chaleur par le plancher.

Le choix d’un isolant thermique repose sur plusieurs critères : budget, efficacité, impact environnemental et contraintes techniques.

  • Meilleur rapport qualité/prix : Laine de roche, ouate de cellulose.
  • Solution écologique : Chanvre, liège.
  • Isolation ultra-performante : Aérogel.

Avant de vous lancer, consultez un expert pour un diagnostic thermique et profitez des aides financières disponibles !
 

→ Découvrez tous nos articles liés aux matériaux et innovations dans notre dossier spécial

Par Camille DECAMBU

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.