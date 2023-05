Construire demain : les engagements responsables et durables signés Siniat

Aujourd’hui, la stratégie du leader français de la plaque de plâtre technique s’inscrit dans une démarche RSE complète. À savoir une organisation et des solutions respectueuses de toutes, de tous et de l’environnement.



"Depuis mon arrivée à la tête d’Etex France Building Performance et de sa marque phare Siniat, nous sommes passés à la vitesse supérieure en matière de développement durable en inscrivant de nombreuses initiatives au cœur de notre stratégie. L’objectif est clair : améliorer les cadres de vie de demain, les rendre plus sains et participer à réduire drastiquement leur impact sur l’environnement.” Valérie Lebon, Directrice Générale d’Etex France Building Performance.



Siniat s’engage tout au long du cycle de vie des produts avec des actions concrètes autour de 6 axes :

Renforcer l'éco-conception pour une construction responsable

L’éco-conception est un point-clé de la culture d’entreprise de Siniat. Cette étape en amont concerne aussi bien les équipements que les services et les produits. Si Siniat repense ses installations industrielles pour les rendre moins énergivores, elle accélère aussi le développement de solutions innovantes et accorde une attention particulière à la composition de ses produits pour la santé et le bien-être des artisans comme des habitants.

Quelques exemples concrets :

Avec les plaques extérieures DEFENTEX ® ou WEATHER DEFENCE ® , Siniat favorise le développement de constructions légères à faible impact environnemental.

ou , Siniat favorise le développement de constructions légères à faible impact environnemental. Siniat privilégie l’achat d’emballages éco-conçus, comme les seaux d’enduit prêt à l’emploi 100 % recyclables et composés à 50 % de matière recyclée, pour proposer une solution globale et responsable.

En 2021, Siniat a lancé un programme complet d’évaluation de ses fournisseurs via la plateforme Ecovadis et a obtenu le grade Silver. Cette démarche permet de rendre encore plus durable la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Siniat est le premier industriel français à construire un panel de services et solutions pour la transition numérique et le BIM adaptés à la taille, l’activité et aux besoins spécifiques des entreprises de plâtrerie et d’isolation et des prescripteurs (architectes, économistes...).

L’ancienne carrière du plateau d’Avron a été complètement repensée

avec la création d’un parc naturel aménagé.

Améliorer l'extraction pour préserver nos ressources naturelles

La quasi totalité du gypse exploité par Siniat provient de ses quatre carrières françaises, avec une préoccupation quotidienne : extraire mieux et surtout moins, en favorisant le recyclage et en préservant la biodiversité environnante.



Chaque phase d’extraction du gypse est accompagnée simultanément par des travaux de remise en état.

Par exemple dans la carrière située à Le Pin (77), les anciens quartiers exploités en sous-terrain, aujourd’hui à l’arrêt, seront remblayés par des terres et matériaux inertes issus de la construction du Grand Paris afin d’assurer la stabilité géotechnique des terrains.



Par ailleurs, Siniat mène, aux côtés de cabinets spécialisés, des études sur la flore, la faune et les habitats naturels pour garantir la protection des différentes espèces animales et végétales. La revégétalisation fait partie intégrante de la gestion des carrières de gypse. Sur le seul site de Caresse, on compte déjà 6 500 m2 engazonnés, 400 plants créés et 450 arbres plantés.



"Nous œuvrons quotidiennement pour protéger la biodiversité animale et végétale de nos carrières. Non seulement nous respectons la réglementation mais nous allons encore plus loin en menant des études sur le long terme et en proposant systématiquement des plans importants de réaménagement." Maxime Drouillet, Directeur Technique, carrière de Mazan (84)

Optimiser la production pour s'engager dans la sobriété industrielle

Chaque site industriel Siniat est l’occasion de créer un écosystème local et vertueux. L’entreprise innove en permanence pour améliorer l’efficacité énergétique de l’ensemble de ses équipements, installations et outils de production. L’électricité achetée est 100 % renouvelable et Siniat équipe ses usines d’installations industrielles dernière génération. Siniat veille également à préserver les ressources en eau par la mise en place de mécanismes de réduction de consommation d’eau ou de systèmes de récupération d’eaux pluviales.

Par exemple :

Le site de Rantigny (60) expérimente la première chaufferie industrielle vapeur aux anas de lin. Ce recours à la biomasse s’appuie sur un combustible innovant, issu du broyage des écorces de tiges de lin, produit localement, renouvelable et écologique. Il permet une puissance de chaufferie de 3MW et de réduire de 3 000 tonnes les émissions de CO 2 chaque année.

Une énergie propre, renouvelable et surtout locale !

"En tant qu’acteur industriel responsable, nous investissons dans des équipements de dernière génération, moins énergivores et moins émetteurs de CO 2 . Nous menons une politique proactive afin de surveiller, contrôler et réduire nos émissions de CO 2 et proposer des procédés industriels et des matériaux de construction toujours plus respectueux de l’environnement. Nous avons aussi pour objectif de faire passer 100% de notre parc de chariots élévateurs à l’énergie électrique et nous avons déjà parcouru la moitié du chemin." Valérie Lebon, Directrice Générale d’Etex France Building Performance

