Vaillant Group investit 2 milliards d’euros dans l’expansion de ses activités liées aux pompes à chaleur

Depuis 2016, Vaillant Group a mis l’accent sur l’expansion de ses activités liées aux pompes à chaleur. À date, les investissements s’élèvent déjà à plus d’1 milliard d’euros. L'accent a été mis sur l'augmentation des capacités de production au siège de l'entreprise à Remscheid ainsi que sur les sites de production en France, au Royaume-Uni et (tout nouvellement) en Slovaquie. Au cours de la même période, l'entreprise a également augmenté de manière significative ses ressources en matière de recherche et de développement et a élargi son portefeuille de produits dans le segment des pompes à chaleur. Pour continuer à suivre la croissance du marché, des investissements supplémentaires d’un milliard d’euros sont prévus d’ici 2030 afin d’accroître encore les capacités de production et de développement, ainsi que pour développer les services liés aux pompes à chaleur.

Assurer une production de pompes à chaleur de 500 000 unités par an

Une toute nouvelle « méga-usine » voit le jour en Slovaquie à Senica et vient en complément de celles déjà existantes en France (Nantes), en Allemagne (Remscheid) et en Angleterre (Belper). L’ambition du groupe derrière cette stratégie ? Produire 500 000 pompes à chaleur par an pour le marché Européen.



Avec ses 100 000 m2 et sa capacité de production de 300 000 unités, cette nouvelle usine sera totalement dédiée à la production de pompes à chaleur et ouvrira ses portes en mai 2023. En complément de ses lignes d’assemblage, l’usine inclut un centre de formation et d’expérience, ainsi qu’une plateforme logistique. Pour répondre à l’objectif de réduction de 50 % de ses propres émissions de CO 2 d’ici 2030, cette « méga-usine » utilisera des énergies 100 % renouvelables et assurera le chauffage à l’aide de pompes à chaleur.



« Avec le lancement de la nouvelle « méga-usine », nous poursuivons la transformation de Vaillant Group en un leader de la pompe à chaleur. Grâce à l'augmentation de nos capacités de production, nous contribuerons activement à la transition énergétique en matière de chauffage en Europe et l'atteinte de l'objectif européen de dix millions de pompes à chaleur nouvellement installées d'ici à 2027 », souligne Norbert Schiedeck le PDG de Vaillant Group.

« Méga-usine » Vaillant Group, Senica, Slovaquie. En complément des usines en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, la capacité de production de Vaillant Group double et passe à 500 000 unités par an.

Offrir des produits d’avenir pour toutes les constructions

Depuis plusieurs années, des investissements importants ont été fournis sur le pôle Recherche et Développement pour offrir des produits toujours plus respectueux de leur environnement. Pionnier en la matière avec l’utilisation du fluide naturel R290 dès 2019 pour une pompe à chaleur monobloc, Vaillant Group offre une opportunité écologique à toutes les constructions neuves ou existantes en matière de chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaire.

Ce fluide est particulièrement tourné vers l’avenir en raison de son faible PRG (seulement 3) et de ses hautes performances thermodynamiques qui permettent d’atteindre des températures de départ chauffage élevées. À partir de 2025, Vaillant Group se tournera vers la commercialisation exclusivement de PAC à fluide naturel.

Accompagner ses partenaires dans la transition énergétique en matière de chauffage

La réussite de la transition énergétique ne peut se faire qu’avec ses partenaires. C’est pourquoi, Vaillant Group propose à ces derniers des formations complètes que ce soit au niveau des métiers liés à la pompe à chaleur (entretien, installation, qualipac, etc.) ou encore sur les produits de ses deux marques. En Europe, ce ne sont pas moins de 45 000 installateurs qui ont été formés en 2022 dans les différents pays. Plus particulièrement en France, Vaillant Group Académie a accueilli pas moins de 5 000 stagiaires sur l’année 2022.



Tout naturellement, Vaillant Group accompagne également ses partenaires SAV en offrant des services de connectivité dédiés à la gestion des parcs de générateurs à distance (myVAILLANT pro pour Vaillant et MiGo Xpert pour Saunier Duval). Le but est d’offrir une maintenance préventive où le partenaire est prévenu de la panne avant même que son client ne s’en aperçoive. Il peut ainsi agir à distance sur certains paramètres ou alors prévoir directement l’intervention avec la pièce à changer.

