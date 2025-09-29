CROSO France intègre les solutions intelligentes de Parklio
CROSO France étoffe son offre de mobilier de sécurité avec un nouveau partenaire : Parklio
Depuis plus d’un an, CROSO France est le distributeur officiel des solutions Parklio, une marque européenne spécialisée dans les équipements intelligents de contrôle d’accès et de gestion de stationnement. Ce partenariat renforce l’engagement de CROSO France à proposer des solutions innovantes, durables et connectées, en phase avec les enjeux actuels des collectivités, des entreprises, des urbanistes et des particuliers.
Le contrôle d’accès entre dans une nouvelle ère
Barrières de parking intelligentes, arceaux télécommandés, portiques limiteurs de hauteur, bornes automatiques, caméras ANPR, systèmes de détection… la gamme Parklio allie robustesse, design et haute technologie. Grâce à une application mobile intuitive et une plateforme de gestion centralisée, les utilisateurs peuvent réserver, ouvrir ou planifier l’accès à distance.
C’est l’ensemble de la chaîne du stationnement qui devient connectée, fluide, sécurisée.
Des réponses concrètes aux enjeux urbains
Les villes grandissent, le nombre de véhicules augmente, les places de stationnement se raréfient. Face à ces défis, les solutions Parklio permettent :
- De fluidifier les accès en temps réel via des capteurs ou des caméras intelligentes,
- De maximiser l’usage des places existantes, en adaptant leur accès et leur rotation,
- De sécuriser les parkings contre les intrusions ou les actes de vandalisme,
- De réduire le stress et les émissions de CO2, en guidant les usagers vers les places disponibles,
- D’offrir une expérience utilisateur modernisée avec des systèmes de paiement flexibles (QR code, application mobile…).
Optimiser la gestion et les flux
Les collectivités et gestionnaires d’infrastructures peuvent récolter des données clés : taux d’occupation, durée de stationnement, horaires d’affluence… Autant d’informations précieuses pour une gestion durable et dynamique des espaces.
Des bénéfices immédiats pour tous les acteurs
→ Pour les collectivités
- Diminution des infractions et des intrusions,
- Meilleure valorisation du domaine public,
- Soutien à la politique de mobilité durable.
→ Pour les entreprises
- Réservation de places pour les salariés ou visiteurs,
- Contrôle des accès selon les horaires ou niveaux d’autorisations,
- Optimisation des coûts de gestion des parkings.
→ Pour les particuliers
- Pilotage à distance de leur barrière ou arceau via smartphone,
- Tranquillité d’esprit contre le vol ou le squat de leur place privée,
- Intégration dans des plateformes domotiques existantes.
CROSO France, un accompagnement sur mesure
Au-delà de la simple fourniture de produits, CROSO France vous accompagne à chaque étape du projet :
- Aide au choix des équipements adaptés,
- Fourniture de la documentation technique,
- Conseils d’intégration aux infrastructures existantes,
- Support technique, devis et étude de faisabilité.
- Une démarche orientée service, fiabilité et innovation, avec l’objectif d’apporter des solutions concrètes, durables et évolutives.
Intégrer le stationnement intelligent à une stratégie de ville durable
Les solutions de Parklio s’inscrivent dans un écosystème plus global de mobilité intelligente, en lien avec l’économie du partage, le développement du vélo et des transports en commun. Elles permettent d’allier optimisation des ressources existantes, réduction des émissions, et meilleure qualité de vie urbaine.
La révolution du smart parking est en marche, et CROSO France en est l’un des acteurs.
Fusion de la FFDomotique et de la Smart Buildings Alliance
Annoncée il y a quelques mois, la fusion de la Fédération Française de la Domotique (FFDomotique) et la Smart Buildings Alliance for Smart Cities (SBA) est définitivement actée. Depuis leur création, les...
Nouveauté 2025 : Grijsen anticipe la législation sur le tri des déchets avec des corbeilles durables et innovantes
Dès début 2025, une nouvelle législation imposera aux collectivités d’intensifier le tri des déchets dans les espaces publics. Grijsen accompagne les villes et les aménageurs avec une gamme de corbeilles...
CROSILUX LED : une main-courante lumineuse certifiée IK 10, robuste et élégante
La main-courante CROSILUX LED associe éclairage LED performant et résistance mécanique certifiée IK 10. Conçue pour s’adapter à tous les environnements, elle assure sécurité et esthétisme. Facile à installer...
Un nouveau référentiel pour plus de convergence entre bâtiment et mobilité
Le groupe Bouygues, l’écosystème de mobilité durable Movin’On et leurs partenaires annoncent le lancement du référentiel « 4Mobility ». La démarche vise un double objectif à savoir sensibiliser les donneurs...