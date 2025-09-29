CROSO France intègre les solutions intelligentes de Parklio

CROSO France étoffe son offre de mobilier de sécurité avec un nouveau partenaire : Parklio

Depuis plus d’un an, CROSO France est le distributeur officiel des solutions Parklio, une marque européenne spécialisée dans les équipements intelligents de contrôle d’accès et de gestion de stationnement. Ce partenariat renforce l’engagement de CROSO France à proposer des solutions innovantes, durables et connectées, en phase avec les enjeux actuels des collectivités, des entreprises, des urbanistes et des particuliers.

Le contrôle d’accès entre dans une nouvelle ère

Barrières de parking intelligentes, arceaux télécommandés, portiques limiteurs de hauteur, bornes automatiques, caméras ANPR, systèmes de détection… la gamme Parklio allie robustesse, design et haute technologie. Grâce à une application mobile intuitive et une plateforme de gestion centralisée, les utilisateurs peuvent réserver, ouvrir ou planifier l’accès à distance.

C’est l’ensemble de la chaîne du stationnement qui devient connectée, fluide, sécurisée.

Des réponses concrètes aux enjeux urbains

Les villes grandissent, le nombre de véhicules augmente, les places de stationnement se raréfient. Face à ces défis, les solutions Parklio permettent :

De fluidifier les accès en temps réel via des capteurs ou des caméras intelligentes,

De maximiser l’usage des places existantes, en adaptant leur accès et leur rotation,

De sécuriser les parkings contre les intrusions ou les actes de vandalisme,

De réduire le stress et les émissions de CO 2, en guidant les usagers vers les places disponibles,

en guidant les usagers vers les places disponibles, D’offrir une expérience utilisateur modernisée avec des systèmes de paiement flexibles (QR code, application mobile…).

Optimiser la gestion et les flux

Les collectivités et gestionnaires d’infrastructures peuvent récolter des données clés : taux d’occupation, durée de stationnement, horaires d’affluence… Autant d’informations précieuses pour une gestion durable et dynamique des espaces.

Des bénéfices immédiats pour tous les acteurs

→ Pour les collectivités

Diminution des infractions et des intrusions,

Meilleure valorisation du domaine public,

Soutien à la politique de mobilité durable.

→ Pour les entreprises

Réservation de places pour les salariés ou visiteurs,

Contrôle des accès selon les horaires ou niveaux d’autorisations,

Optimisation des coûts de gestion des parkings.

→ Pour les particuliers

Pilotage à distance de leur barrière ou arceau via smartphone,

Tranquillité d’esprit contre le vol ou le squat de leur place privée,

Intégration dans des plateformes domotiques existantes.

CROSO France, un accompagnement sur mesure

Au-delà de la simple fourniture de produits, CROSO France vous accompagne à chaque étape du projet :

Aide au choix des équipements adaptés,

Fourniture de la documentation technique,

Conseils d’intégration aux infrastructures existantes,

Support technique, devis et étude de faisabilité.

Une démarche orientée service, fiabilité et innovation, avec l’objectif d’apporter des solutions concrètes, durables et évolutives.

Intégrer le stationnement intelligent à une stratégie de ville durable

Les solutions de Parklio s’inscrivent dans un écosystème plus global de mobilité intelligente, en lien avec l’économie du partage, le développement du vélo et des transports en commun. Elles permettent d’allier optimisation des ressources existantes, réduction des émissions, et meilleure qualité de vie urbaine.

La révolution du smart parking est en marche, et CROSO France en est l’un des acteurs.

Pour en savoir plus exit_to_app