K2 Systems SARL
74940 Annecy le Vieux
France
Nous réunissons nos forces : des systèmes de montage innovants, une technologie numérique, des personnes dotées d'un grand savoir-faire et pleines d'énergie pour trouver des solutions durables. Comptant 420 employés et 12 sites répartis dans le monde, K2 Systems pousse la production d'énergie solaire avec des systèmes de montage intuitifs, des ressources numériques de pointe et un service client exceptionnel.
K2 se distingue également par son engagement en faveur du développement durable, comme en témoigne son approche stratégique en matière d'approvisionnement et la fabrication régionale de ses systèmes, qui se fait principalement en Europe. Depuis sa création en 2004, K2 soutient les systèmes photovoltaïques dans le monde entier.
K2 N-Rack : système de montage solaire flexible et robuste
Conçu pour les installations au sol, le système N-Rack se distingue par sa robustesse, sa simplicité et sa grande flexibilité. Il peut être fixé sur des pieux battus,...
K2 Carport : flexibilité et confort de stationnement énergétique
Les carports K2 ou les ombrières K2 offrent un confort de stationnement optimal grâce à une structure ingénieusement conçue. Disponibles en version simple ou...
K2 BasicRail BasicClip : système de montage pour toitures inclinées
Installation en seulement 4 étapes. Système le plus vendu avec homologation ETN. Le système de montage BasicRail pour les installations solaires a été spécialement...
K2 Dome 6 : système de montage photovoltaïque
Le système K2 Dome 6 est une solution polyvalente et performante, conçue pour s’adapter à tous types de toitures terrasses. Grâce à une optimisation du lestage,...
K2 SingleHook 4S : crochet de toit
Le SingleHook 4S est un crochet de fixation qui combine précision, robustesse et rapidité de pose. Grâce à ses réglages en hauteur et son bras ajustable, il permet une...