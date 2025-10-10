Pour obtenir une information de la part de la marque « K2 Systems SARL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Nous réunissons nos forces : des systèmes de montage innovants, une technologie numérique, des personnes dotées d'un grand savoir-faire et pleines d'énergie pour trouver des solutions durables. Comptant 420 employés et 12 sites répartis dans le monde, K2 Systems pousse la production d'énergie solaire avec des systèmes de montage intuitifs, des ressources numériques de pointe et un service client exceptionnel.

K2 se distingue également par son engagement en faveur du développement durable, comme en témoigne son approche stratégique en matière d'approvisionnement et la fabrication régionale de ses systèmes, qui se fait principalement en Europe. Depuis sa création en 2004, K2 soutient les systèmes photovoltaïques dans le monde entier.