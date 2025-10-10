ConnexionS'abonner
Fermer
K2 Systems SARL - Batiweb

K2 Systems SARL

19 av PRE de Challes
74940 Annecy le Vieux
France
Site web de la marque

Nous réunissons nos forces : des systèmes de montage innovants, une technologie numérique, des personnes dotées d'un grand savoir-faire et pleines d'énergie pour trouver des solutions durables. Comptant 420 employés et 12 sites répartis dans le monde, K2 Systems pousse la production d'énergie solaire avec des systèmes de montage intuitifs, des ressources numériques de pointe et un service client exceptionnel.

K2 se distingue également par son engagement en faveur du développement durable, comme en témoigne son approche stratégique en matière d'approvisionnement et la fabrication régionale de ses systèmes, qui se fait principalement en Europe. Depuis sa création en 2004, K2 soutient les systèmes photovoltaïques dans le monde entier.

Produits de la marque

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

La famille associée

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.