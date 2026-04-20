K2 MultiRail High : une solution pour mieux ventiler les modules PV
Le système MultiRail, déjà éprouvé, se distingue par un montage direct et économe en matériaux sur les toitures métalliques, largement utilisées dans les secteurs commerciaux et agricoles. Le nouveau MultiRail High offre une hauteur de 100 mm, augmentant ainsi nettement la distance entre le module et la toiture.
Optimisation thermique pour une performance accrue
La ventilation sous les panneaux joue un rôle essentiel pour les performances des modules, en particulier dans les climats chauds ou sur les toitures métalliques industrielles fortement exposées à la chaleur. Un espace d’air plus important améliore la circulation de l’air et renforce la convection naturelle, ce qui réduit la température au dos des modules. Cela permet de limiter les pertes de rendement liées à la chaleur et peut, de manière réaliste, augmenter la production énergétique annuelle — notamment en cas de forte irradiation et de températures élevées. En même temps, l’espace supplémentaire facilite l’intégration de micro-onduleurs ou d’optimiseurs sous le module.
« Sur les marchés caractérisés par des températures ambiantes élevées, nous observons régulièrement un besoin accru de ventilation arrière sur les toitures métalliques. Avec le MultiRail High, nous proposons une solution structurellement simple qui crée davantage d’espace tout en garantissant une installation rapide », explique Dieter Hardock, Head of Product Management chez K2 Systems.
Solution monobloc avec hauteur de montage de 100 mm
Le MultiRail High mesure 150 mm de long et se fixe directement sur la toiture à l’aide de quatre vis autoperceuses pour tôles. Un joint EPDM assure une étanchéité fiable autour des points de fixation.
Sa conception monobloc réduit considérablement le temps d’installation par rapport aux combinaisons rail de base + rehausse. Pour les concepteurs et installateurs, cela signifie une solution claire, standardisée et aux durées de montage prévisibles.
Deux variantes pour différents profils de toitures métalliques
Le MultiRail High est disponible en deux versions :
- MultiRail High – pour toitures trapézoïdales
- MultiRail High CSM – pour toitures ondulées
Extension de la gamme K2
K2 Systems propose déjà des solutions pour rehausser la surface d’appui du module - cela offre désormais, en plus du MiniRail 60, une solution standardisée pour le MultiRail. Pour une flexibilité accrue, la solution RailUp reste disponible et peut être utilisée avec tous les rails K2. Avec le MultiRail High, le fabricant complète son offre avec une option supplémentaire pour les applications où une distance plus importante entre le module et la toiture est techniquement avantageuse — en particulier dans les régions chaudes ou sur les toitures fortement exposées au soleil.
Cette solution s’adresse aux installateurs solaires recherchant une structure de montage surélevée, robuste et facile à installer pour les toitures métalliques.
Les tags associés
ITE en toiture : Unilin Insulation veut supprimer les ponts thermiques
Unilin Insulation présente Usystem Roof HB PIR sur Artibat 2025. Le nouveau panneau d'isolation pour toiture tend à diminuer le temps de pose tout en améliorant les performances thermiques.
K2 Systems revient à EnerGaïa 2025 avec des innovations photovoltaïques
K2 Systems revient à EnerGaïa Montpellier et présente ses solutions numériques et systèmes de montage photovoltaïque performants et durables.
Combles aménagés : les solutions Isover conformes au DTU 45.10
Depuis juillet 2020, le DTU 45.10 définit les règles pour isoler les combles avec des laines minérales, assurant une pose conforme en neuf et en rénovation.
Artibat 2025 : IA, cobotique, la révolution technologique de la construction
Lors de l'édition 2025 du salon Artibat à Bruz (Ille-et-Vilaine), un espace dédié à la cobotique et à l'IA a vu le jour. Certains exposants exposent des produits déjà commercialisés, alors que des démonstrations...