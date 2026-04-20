K2 MultiRail High : une solution pour mieux ventiler les modules PV

Le système MultiRail, déjà éprouvé, se distingue par un montage direct et économe en matériaux sur les toitures métalliques, largement utilisées dans les secteurs commerciaux et agricoles. Le nouveau MultiRail High offre une hauteur de 100 mm, augmentant ainsi nettement la distance entre le module et la toiture.

Optimisation thermique pour une performance accrue

La ventilation sous les panneaux joue un rôle essentiel pour les performances des modules, en particulier dans les climats chauds ou sur les toitures métalliques industrielles fortement exposées à la chaleur. Un espace d’air plus important améliore la circulation de l’air et renforce la convection naturelle, ce qui réduit la température au dos des modules. Cela permet de limiter les pertes de rendement liées à la chaleur et peut, de manière réaliste, augmenter la production énergétique annuelle — notamment en cas de forte irradiation et de températures élevées. En même temps, l’espace supplémentaire facilite l’intégration de micro-onduleurs ou d’optimiseurs sous le module.

« Sur les marchés caractérisés par des températures ambiantes élevées, nous observons régulièrement un besoin accru de ventilation arrière sur les toitures métalliques. Avec le MultiRail High, nous proposons une solution structurellement simple qui crée davantage d’espace tout en garantissant une installation rapide », explique Dieter Hardock, Head of Product Management chez K2 Systems.

Solution monobloc avec hauteur de montage de 100 mm

Le MultiRail High mesure 150 mm de long et se fixe directement sur la toiture à l’aide de quatre vis autoperceuses pour tôles. Un joint EPDM assure une étanchéité fiable autour des points de fixation.

Sa conception monobloc réduit considérablement le temps d’installation par rapport aux combinaisons rail de base + rehausse. Pour les concepteurs et installateurs, cela signifie une solution claire, standardisée et aux durées de montage prévisibles.

Deux variantes pour différents profils de toitures métalliques

Le MultiRail High est disponible en deux versions :

MultiRail High – pour toitures trapézoïdales

MultiRail High CSM – pour toitures ondulées

Extension de la gamme K2

K2 Systems propose déjà des solutions pour rehausser la surface d’appui du module - cela offre désormais, en plus du MiniRail 60, une solution standardisée pour le MultiRail. Pour une flexibilité accrue, la solution RailUp reste disponible et peut être utilisée avec tous les rails K2. Avec le MultiRail High, le fabricant complète son offre avec une option supplémentaire pour les applications où une distance plus importante entre le module et la toiture est techniquement avantageuse — en particulier dans les régions chaudes ou sur les toitures fortement exposées au soleil.

Cette solution s’adresse aux installateurs solaires recherchant une structure de montage surélevée, robuste et facile à installer pour les toitures métalliques.

Pour en savoir plus exit_to_app