DA-SkyLine : des vues panoramiques sans limites

À l'heure où le minimalisme jouit d'une popularité sans faille dans le domaine du design contemporain, le système de portes coulissantes DA-SkyLine de DAKO, caractérisé par un cadre caché, est l'une des solutions phares proposées par la marque. Ce type de structure permet d'augmenter au maximum la surface vitrée, tout en effaçant les frontières entre l'intérieur et l'extérieur. C'est donc le choix idéal pour les clients qui souhaitent remplir leur intérieur de lumière et bénéficier d'une vue exceptionnelle.

Des vitrages qui effacent la frontière entre l'intérieur et l'extérieur

Un aspect luxueux et des vitrages spectaculaires sont les caractéristiques de la série de portes-fenêtres DA-SkyLine. Grâce à des solutions modernes, la marque DAKO a réussi à créer un cadre de fenêtre basé sur des profilés en aluminium étroits. Lors de l'installation, il est directement encastré dans les murs, le sol et le plafond. De plus, la largeur du raccordement des vantaux de porte n'est que de 25 mm. Cela a permis de créer des vitrages étendus, panoramiques et impressionnants qui paraissent délicats et modernes. De plus, un seuil caché dans le sol garantit un passage en douceur. Une seule structure DA-SkyLine peut mesurer jusqu'à 14 mètres de large et 4 mètres de haut, et le poids maximum du vantail peut atteindre 1 200 kg. Le système vous permet également de combiner plusieurs structures DA-SkyLine, créant ainsi un vitrage uniforme avec une largeur pratiquement illimitée.

Isolation au plus haut niveau

Des vitrages panoramiques de taille impressionnante n'excluent pas une isolation thermique efficace. Dans le cas du système DA-SkyLine, les cadres en aluminium sont cachés dans les murs, le sol et le plafond, ce qui permet de maintenir les excellentes performances d'isolation thermique de la structure. Le coefficient de transfert thermique Uw de l'ensemble de la structure est de 0,85 W/m2K. De tels bons paramètres de protection contre le transfert de température ont également été obtenus grâce à l'utilisation d'un triple vitrage avec intercalaire chaud, pour lequel Ug est de 0,5 W/m2K.

Pour plus de détails sur les portes-fenêtres à cadre caché DA-SkyLine et DA-SkyLine TYPE R, cliquez ci-dessous.

Pour en savoir plus exit_to_app