EDILIANS : l'expert des toitures performantes pour une rénovation durable

Acteur majeur de la rénovation énergétique, EDILIANS accompagne les professionnels du secteur pour optimiser l'isolation, l’étanchéité et la production solaire des toitures. Avec des solutions adaptées aux enjeux actuels, EDILIANS s’engage pour une rénovation performante et durable, contribuant ainsi au confort thermique et à la réduction des dépenses énergétiques.

Face à l'urgence de la transition énergétique, la rénovation des toitures devient primordiale pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. Fort de plus de 200 ans d'expertise, EDILIANS est un partenaire de confiance pour les professionnels, proposant des solutions complètes et performantes qui répondent aux défis d'aujourd'hui. La toiture, en raison de sa surface exposée, est l’un des principaux vecteurs de déperdition thermique. Mal isolée, elle peut être à l’origine de pertes de chaleur atteignant les 30 %. EDILIANS s'engage à proposer des solutions innovantes pour optimiser l'isolation, l’étanchéité et la ventilation de la toiture, des éléments cruciaux pour limiter ces pertes et garantir le confort des occupants. Isolation et étanchéité optimales L’écran de sous-toiture AERO TOP 30 est un bel exemple de cette innovation. Avec sa structure respirante et perméable à la vapeur d’eau, il assure une protection optimale de l’isolant contre l'humidité. Un gros coup de pouce pour la longévité de la toiture, mais également dans un souci de maîtrise des variations climatiques. Longévité assurée grâce aux accessoires de ventilation Notre gamme complète d’accessoires de ventilation pour toiture est conçue pour préserver la qualité de la couverture au fil du temps. Entre closoirs, kits de raccordement pour VMC, chatières métalliques, tuiles à douille, lanternes ou encore liteaux de ventilation, ces équipements essentiels assurent une aération efficace de la toiture et de l’habitat. Ainsi, vous améliorez la durée de vie de la toiture et contribuez à un intérieur sain. Des tuiles durables et esthétiques Dans cette démarche de longévité, EDILIANS propose également des tuiles en terre cuite haute performance. Parmi elles, la tuile H10 Huguenot, fabriquée à partir des meilleures argiles de Beauvais, garantit une résistance et une esthétique qui s'adaptent parfaitement aux exigences modernes. Pour les bâtiments souhaitant intégrer des sources d’énergie renouvelable, la Tuile SOLAIRE MAX permet d’allier efficacité et design ; elle produit de l’énergie propre tout en respectant l’esthétique de la toiture. Un accompagnement personnalisé EDILIANS met un point d’honneur à accompagner ses partenaires professionnels à chaque étape du projet. En rejoignant son réseau, les artisans bénéficient de formations sur les produits, d'une assistance technique sur les premiers chantiers, et d'un accès à un réseau d'experts dédié. Cette expertise permet de faire de la rénovation énergétique un véritable levier de croissance pour les professionnels du bâtiment. Les solutions EDILIANS se distinguent par leur efficacité énergétique et leur contribution à une rénovation durable et responsable. En choisissant EDILIANS, les professionnels s'assurent de bénéficier d'un partenaire de qualité, engagé dans la réussite de chaque projet de couverture. Pour en savoir plus exit_to_app