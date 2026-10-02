DAKO célèbre sa 10e participation au salon Batimat

Batimat 2026 : DAKO au cœur des échanges internationaux

Acteur reconnu de la menuiserie en Pologne, fort de plus de 30 ans d’expérience et disposant d’un site de production de 33 800 m², DAKO participait cette année à Batimat pour la 10e fois de son histoire. Cette nouvelle présence à Paris a confirmé le rayonnement international de la marque, qui collabore aujourd’hui avec plus de 600 partenaires à travers le monde.

Des rencontres qui renforcent la confiance

La forte fréquentation du stand DAKO et la qualité des échanges commerciaux ont confirmé le dynamisme du marché, toujours en quête de fournisseurs solides, fiables et capables d’accompagner durablement leurs partenaires.

Pendant les quatre jours du salon, l’espace d’exposition de DAKO a accueilli de nombreux professionnels venus découvrir l’offre de la marque et échanger avec ses experts sur les perspectives de coopération, de développement commercial et de croissance commune au sein du réseau de distribution.

Un technicien spécialisé était également présent sur le stand. Son rôle ne se limite pas aux salons : il intervient localement aux côtés des partenaires commerciaux et leur apporte un soutien concret lorsqu’une problématique technique se présente sur le terrain.

Nouveautés, best-sellers et solutions dédiées à la rénovation

À Batimat 2026, DAKO a présenté une sélection complète de solutions performantes sur le plan énergétique, couvrant les fenêtres, les portes et les systèmes coulissants, ainsi que plusieurs produits particulièrement adaptés aux projets de rénovation.

Parmi les solutions exposées figuraient notamment :

des best-sellers performants et économes en énergie, comme la fenêtre PVC DPX-76 SlimLine avec volet roulant ou l’emblématique DPP-70 LumiaLine , conçue pour maximiser l’apport de lumière naturelle ;

ou l’emblématique , conçue pour maximiser l’apport de lumière naturelle ; des portes en aluminium à panneau affleurant double face , en phase avec les tendances architecturales actuelles ;

, en phase avec les tendances architecturales actuelles ; les fenêtres bois DDR-68 , une solution naturelle et durable ;

, une solution naturelle et durable ; le système coulissant PVC SmartMoveSystem-76 avec brise-soleil orientable , nouveauté de la gamme ;

, nouveauté de la gamme ; des portes coupe-feu adaptées aux exigences des projets tertiaires et des bâtiments commerciaux.

Grâce à une offre large et complémentaire, DAKO a suscité l’intérêt des architectes et des visiteurs professionnels. Les solutions présentées ont également favorisé de nouvelles prises de contact et ouvert de nouvelles perspectives de développement sur le marché français.

Prêts à construire l’avenir ensemble

L’approche transparente et partenariale de DAKO, associée à son ouverture envers les professionnels internationaux, a contribué à créer sur le stand une atmosphère propice aux échanges et au développement de nouvelles relations commerciales.

Les visiteurs ont pu compter sur une équipe expérimentée de conseillers francophones, dont l’accompagnement se poursuit bien au-delà du salon.

Une fois le partenariat engagé, DAKO propose aux membres de son réseau un accompagnement à plusieurs niveaux, conçu pour renforcer leur compétitivité, sécuriser leur activité et leur apporter des bénéfices commerciaux concrets.

Parmi les avantages proposés aux partenaires B2B figurent également une large gamme de formations gratuites, un accompagnement marketing multicanal, une flotte de transport dédiée ainsi que des programmes de fidélité attractifs.

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