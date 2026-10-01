En août, les permis de construire reculent, les chantiers progressent
Les permis de construire accordés pour des logements ont légèrement baissé au mois d’août par rapport à juillet, selon les derniers chiffres publiés par le ministère de la Ville et du Logement.
Les chantiers repartent à la hausse
Les mises en chantier, elles, continuent de progresser pour le troisième mois consécutif. Elles affichent +4,1 % en août, pour un total de 27 663 unités, après +1,8 % en juin et +5,8 % en juillet.
Dans le détail, les mises en chantier pour des logements collectifs augmentent de 4,9 % et celles pour des individuels de 2,8 %.
Des permis de construire toujours en retrait
En août, 29 749 permis ont été accordés pour des logements, soit 1,1 % de moins qu’en juillet. Cette baisse se retrouve notamment dans le logement individuel, avec -2,1 %, tandis que le logement collectif enregistre -0,4 %.
Sur un an, 369 723 logements ont été autorisés à la construction, soit 9,7 % de moins que la moyenne des cinq années précédentes.
Parallèlement, côté mises en chantier, on dénombre 300 244 logements commencés sur un an, soit 9,5 % de moins.
Si les mises en chantier sont un signal positif pour l’activité immédiate, la baisse des permis de construire est plutôt inquiétante pour les mois à venir.
Pour rappel, les professionnels du bâtiment et de la promotion immobilière estiment que 100 000 emplois ont été détruits depuis 2022 en raison de la crise du secteur, qui a commencé avec la hausse des taux d’intérêt et des coûts de construction. Cette mauvaise conjoncture a freiné de nombreux projets parmi les ménages français.
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