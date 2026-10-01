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En août, les permis de construire reculent, les chantiers progressent

Construction
Publié le 01 octobre 2026 à 15h00, par Claire Lemonnier
Le marché du logement neuf reste sous tension. En août, les mises en chantier ont progressé pour le 3ème mois consécutif, mais les permis de construire ont légèrement reculé.
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Les permis de construire accordés pour des logements ont légèrement baissé au mois d’août par rapport à juillet, selon les derniers chiffres publiés par le ministère de la Ville et du Logement.


Les chantiers repartent à la hausse


Les mises en chantier, elles, continuent de progresser pour le troisième mois consécutif. Elles affichent +4,1 % en août, pour un total de 27 663 unités, après +1,8 % en juin et +5,8 % en juillet.


Dans le détail, les mises en chantier pour des logements collectifs augmentent de 4,9 % et celles pour des individuels de 2,8 %.


Des permis de construire toujours en retrait


En août, 29 749 permis ont été accordés pour des logements, soit 1,1 % de moins qu’en juillet. Cette baisse se retrouve notamment dans le logement individuel, avec -2,1 %, tandis que le logement collectif enregistre -0,4 %.


Sur un an, 369 723 logements ont été autorisés à la construction, soit 9,7 % de moins que la moyenne des cinq années précédentes.


Parallèlement, côté mises en chantier, on dénombre 300 244 logements commencés sur un an, soit 9,5 % de moins.


Si les mises en chantier sont un signal positif pour l’activité immédiate, la baisse des permis de construire est plutôt inquiétante pour les mois à venir.


Pour rappel, les professionnels du bâtiment et de la promotion immobilière estiment que 100 000 emplois ont été détruits depuis 2022 en raison de la crise du secteur, qui a commencé avec la hausse des taux d’intérêt et des coûts de construction. Cette mauvaise conjoncture a freiné de nombreux projets parmi les ménages français.

                                                                 

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Claire Lemonnier
Directrice de la publication - Batiweb

Claire Lemonnier est rédactrice en chef de Batiweb. Spécialisée dans tous les sujets liés au BTP et à l’immobilier, elle supervise la ligne éditoriale du média et suit de près l’évolution du secteur, des innovations techniques aux grandes tendances du marché de la construction.

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