Rencontre sur le stand de Griffon, au salon Batimat du Paris Builders Show. Son nouveau directeur France fait le point sur les innovations et la stratégie de la marque du groupe Bolton.

À peine nommé directeur de Griffon France, Julien Anselmo participe au salon Batimat du Paris Builders Show du 28 septembre au 1 octobre 2026 avec enthousiasme.

Quand « je suis rentré il y a 12 ans, on faisait 5 millions [d'euros]. Aujourd'hui, on en fait 22 millions », nous confie celui qui démarré comme chef des ventes du groupe qui compte ajourd'hui en France 25 personnes, affiliées à des fonctions commerciales (administration, finances, ventes). La production et la logistique sont établis aux Pays-Bas

Parmi les facteurs à l'origine cette croissance en France , M. Anselmo cite notamment une approche commerciale, basée sur la démonstration des produits. Ou ce que le directeur de Griffon France appelle la « preuve par l'exemple ».

Un packaging pour attirer les artisans et simplifier leur quotidien

La présence de Griffon France sur le Hall 1 du Paris Builders Show a une visée stratégique : devenir une référence produits pour l'ensemble des professionnels du bâtiment dans le pays. Historiquement, l'activité française est connue chez les professionnels de la plomberie, du sanitaire et du chauffage.

« Là on a signé la plupart de nos accords pour l'année prochaine avec les gros distributeurs [professionnels] matériaux du marché français », indique Julien Anselmo.

Le produit Poly Max High Tack, adhésif à effet ventouse, ne nécessitant pas de maintien durant le temps de séchage selon Griffon France ©Virginie Kroun Les fameuses démonstration produits de Griffon s'illustrent aussi au Paris Builders Show Eco-doseur de la smart-bottle des produits Griffon France ©Virginie Kroun Jocelyn Doucet, responsable commercial et formateur technique de Griffon France, nous montre le pinceau rallongé du la smart bottle ©Virginie Kroun Précédent Suivant

Griffon France a mis l'accent sur le packaging, pour faire rayonner son logo, où trône la créature mythique. Sur les produits aux teintes flashy, on distingue les différentes gammes Poly Max High Tack, PVC Gel Aqua... On voit en grand la mention pro, qui annonce la couleur...

Mais au-delà des considérations marketing, Griffon France mise sur la praticité de ses récipients. C'est le cas de sa « smart bottle », en cartouche recyclé. Sa base est striée pour empêcher le pot de rouler et tomber dans l'atelier, comme dans le camion. Sans compter son pinceau, allongé pour atteindre le fond du pot, et son eco-doseur, un renfoncement permettant d'économiser de la colle.

Telles sont les innovations de 2026 ! Quid de celles de 2027 ? Des annonces sont prévues plus tard, se contente de nous répondre le nouveau directur de Griffon France. Affaire à suivre, donc...