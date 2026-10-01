Griffon France veut devenir une référence pour tous les pros du bâtiment de France
À peine nommé directeur de Griffon France, Julien Anselmo participe au salon Batimat du Paris Builders Show du 28 septembre au 1 octobre 2026 avec enthousiasme.
Quand « je suis rentré il y a 12 ans, on faisait 5 millions [d'euros]. Aujourd'hui, on en fait 22 millions », nous confie celui qui démarré comme chef des ventes du groupe qui compte ajourd'hui en France 25 personnes, affiliées à des fonctions commerciales (administration, finances, ventes). La production et la logistique sont établis aux Pays-Bas
Parmi les facteurs à l'origine cette croissance en France , M. Anselmo cite notamment une approche commerciale, basée sur la démonstration des produits. Ou ce que le directeur de Griffon France appelle la « preuve par l'exemple ».
Un packaging pour attirer les artisans et simplifier leur quotidien
La présence de Griffon France sur le Hall 1 du Paris Builders Show a une visée stratégique : devenir une référence produits pour l'ensemble des professionnels du bâtiment dans le pays. Historiquement, l'activité française est connue chez les professionnels de la plomberie, du sanitaire et du chauffage.
« Là on a signé la plupart de nos accords pour l'année prochaine avec les gros distributeurs [professionnels] matériaux du marché français », indique Julien Anselmo.
Griffon France a mis l'accent sur le packaging, pour faire rayonner son logo, où trône la créature mythique. Sur les produits aux teintes flashy, on distingue les différentes gammes Poly Max High Tack, PVC Gel Aqua... On voit en grand la mention pro, qui annonce la couleur...
Mais au-delà des considérations marketing, Griffon France mise sur la praticité de ses récipients. C'est le cas de sa « smart bottle », en cartouche recyclé. Sa base est striée pour empêcher le pot de rouler et tomber dans l'atelier, comme dans le camion. Sans compter son pinceau, allongé pour atteindre le fond du pot, et son eco-doseur, un renfoncement permettant d'économiser de la colle.
Telles sont les innovations de 2026 ! Quid de celles de 2027 ? Des annonces sont prévues plus tard, se contente de nous répondre le nouveau directur de Griffon France. Affaire à suivre, donc...
Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTPJe m’abonne gratuitement →
Les tags associés
- Batimat
- Griffon
- Innovations
- Paris Builders Show
- Afficher plus
Griffon lance un kit de réparation pour toitures et gouttières
La marque Griffon propose un nouveau kit prêt à l’emploi pour l’étanchéité des toits et gouttières, avec un enduit certifié et une application rapide.
Rendez-vous réussi pour ARCHITECT@WORK BORDEAUX 2025
La 4e édition d’ARCHITECT@WORK BORDEAUX, qui s’est tenue les 27 et 28 novembre au Parc des Expositions, a rencontré un franc succès auprès des 1 951 visiteurs présents.
Eurobois 2026 : le salon incontournable de la filière bois en France
Eurobois 2026 vous invite à Lyon pour une immersion au sein de toute la filière bois.
Innovation Awards : et les lauréats 2026 sont...
RX France a révélé ce jeudi 2 juillet les lauréats des Innovations Awards de l'événement Paris Builders Show (ex-Mondial du Bâtiment), pour la prochaine édition organisée en automne 2026. Découvrez le...