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Griffon France veut devenir une référence pour tous les pros du bâtiment de France

Industrie
Publié le 01 octobre 2026 à 16h30, par Virginie Kroun
Rencontre sur le stand de Griffon, au salon Batimat du Paris Builders Show. Son nouveau directeur France fait le point sur les innovations et la stratégie de la marque du groupe Bolton.
Julien Anselmo, directeur de Griffon France, au salon Batimat du Paris Builders Show ©Virginie Kroun - Batiweb
Julien Anselmo, directeur de Griffon France, au salon Batimat du Paris Builders Show ©Virginie Kroun

À peine nommé directeur de Griffon France, Julien Anselmo participe au salon Batimat du Paris Builders Show du 28 septembre au 1 octobre 2026 avec enthousiasme.

Quand « je suis rentré il y a 12 ans, on faisait 5 millions [d'euros]. Aujourd'hui, on en fait 22 millions », nous confie celui qui démarré comme chef des ventes du groupe qui compte ajourd'hui en France 25 personnes, affiliées à des fonctions commerciales (administration, finances, ventes). La production et la logistique sont établis aux Pays-Bas

Parmi les facteurs à l'origine cette croissance en France , M. Anselmo cite notamment une approche commerciale, basée sur la démonstration des produits. Ou ce que le directeur de Griffon France appelle la « preuve par l'exemple ». 

Un packaging pour attirer les artisans et simplifier leur quotidien

 

La présence de Griffon France sur le Hall 1 du Paris Builders Show a une visée stratégique : devenir une référence produits pour l'ensemble des professionnels du bâtiment dans le pays. Historiquement, l'activité française est connue chez les professionnels de la plomberie, du sanitaire et du chauffage. 

« Là on a signé la plupart de nos accords pour l'année prochaine avec les gros distributeurs [professionnels] matériaux du marché français », indique Julien Anselmo.

 

Griffon France a mis l'accent sur le packaging, pour faire rayonner son logo, où trône la créature mythique. Sur les produits aux teintes flashy, on distingue les différentes gammes Poly Max High Tack, PVC Gel Aqua... On voit en grand la mention pro, qui annonce la couleur...

Mais au-delà des considérations marketing, Griffon France mise sur la praticité de ses récipients. C'est le cas de sa « smart bottle », en cartouche recyclé. Sa base est striée pour empêcher le pot de rouler et tomber dans l'atelier, comme dans le camion. Sans compter son pinceau, allongé pour atteindre le fond du pot, et son eco-doseur, un renfoncement permettant d'économiser de la colle

Telles sont les innovations de 2026 ! Quid de celles de 2027 ? Des annonces sont prévues plus tard, se contente de nous répondre le nouveau directur de Griffon France. Affaire à suivre, donc...

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Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

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