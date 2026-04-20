Gimm Menuiseries et Les menuiseries françaises enrichissent leur offre avec deux blocs-portes innovants. La gamme My Reno confirme cette dynamique avec des solutions facilitant la rénovation et valorisant l’esthétique.

Gimm Menuiseries et Les menuiseries françaises dévoilent deux nouveaux modèles de blocs-portes. Elya et Zora sont donc les deux nouvelles options disponibles dans la gamme de blocs-portes intérieurs Influence Chêne.

Selon les deux entreprises, la première se caractérise par un design « épuré et contemporain », avec des charnières invisibles et une serrure magnétique. Tout comme pour Zora qui, quant à elle, « favorise la circulation de la lumière entre les espaces ».

Les marques précisent que ces deux options introduisent la finition mélaminé Noyer, qui se décline sur la gamme Influence « en âme agglomérée, rive droite, charnières invisibles et serrure magnétique ».

Deux autres nouveautés pour la gamme My Reno

Concernant la gamme My Reno, deux autres évolutions sont annoncées. D'une part, la baie libre, doit permettre de supprimer les vantaux du bloc-porte existant tout en habillant l’huisserie existante. D'autre part, les deux marques espèrent apporter une « réponse concrète aux attentes des artisans : gain de temps, réduction des déchets et valorisation esthétique des projets » grâce au nouveau décor Chêne naturel.

« La rénovation représente aujourd’hui un axe stratégique majeur pour notre développement. Avec ces nouveaux modèles, nous apportons une réponse concrète aux attentes des artisans : gain de temps, réduction des déchets et valorisation esthétique des projets. En tant qu’acteur de référence de la menuiserie en France, nous avons la responsabilité d’anticiper les évolutions du marché, aussi bien en construction neuve qu’en rénovation tout en évitant les travaux lourds », déclare Jérémy Renault, directeur général de Gimm Menuiseries et Les Menuiseries Françaises.