Découvrez DAKO au salon Nordbat 2026 !

Une gamme complète de systèmes en PVC, bois et aluminium, avec de nombreuses nouveautés. Que faut-il absolument voir chez DAKO ? Rendez-vous du 11 au 13 février sur le stand K10 !

Aperçu des produits phares et des nouveautés

Cette année, les visiteurs pourront découvrir à la fois des nouveautés et des modèles best-sellers, reconnus par les investisseurs pour leur qualité, leur confort et leur esthétique parfaite.

→ Portes-fenêtres SmartMoveSystem-76 (NOUVEAUTÉ !)

La dernière génération de systèmes coulissants PVC alliant confort et performance énergétique. La série SmartMoveSystem-76 combine technologie avancée, étanchéité optimale et design raffiné. Ce modèle répond parfaitement aux exigences des projets résidentiels, des résidences de prestige ainsi que des espaces professionnels tels que restaurants ou hôtels.

→ Fenêtre PVC série DPX-76 eXplore avec poignée centrée

Lancée en 2025, cette série a été conçue pour offrir une haute isolation thermique, un usage quotidien confortable et une grande simplicité. Le profil PVC à 6 chambres, le triple vitrage isolant, les ferrures premium et le soudage esthétique en technologie V-Perfect garantissent des coins parfaitement lisses.

Conseil pour votre business

Pendant le salon, le fabricant mettra à votre disposition une équipe d’experts prête à vous conseiller sur le potentiel commercial de la marque et à vous accompagner dans le lancement de vos ventes en 2026. Les spécialistes DAKO proposeront également des consultations individuelles gratuites sur les menuiseries et présenteront les conditions de coopération ainsi que le pack d’avantages destiné aux partenaires commerciaux.

Avantages supplémentaires pour vous

Collaborer avec DAKO, c’est un véritable soutien pour votre entreprise : assistance complète dans votre langue, présence des équipes commerciales sur le terrain, et conseils techniques. Les partenaires locaux peuvent également bénéficier de l’expérience du technicien qualifié et expérimenté Loïc Jupille, offrant un conseil professionnel et des solutions rapides même dans des situations complexes ou spécifiques.

De plus, DAKO dispose de sa propre flotte de transport, garantissant des livraisons ponctuelles, indépendamment des transporteurs externes. Tous les produits proposés sont certifiés, et les ferrures premium fournies en standard proviennent de fournisseurs fiables et de longue date.

