Les fédérations des énergies renouvelables alertent sur les effets du manque de visibilité sur l’emploi, les projets et la trajectoire de la PPE.

Les principales fédérations professionnelles des énergies renouvelables alertent sur les conséquences du manque de visibilité auquel est confronté le secteur. Dans une lettre ouverte adressée mercredi 30 septembre au Premier ministre Sébastien Lecornu, France renouvelables, Enerplan et le Syndicat des énergies renouvelables (SER) mettent notamment en garde contre les suppressions d’emplois, le gel des recrutements et le retard pris par certains projets.

« Le manque de visibilité et de stabilité frappe de plein fouet nos entreprises : il entraîne des plans de licenciements en nombre, gèle les recrutements, retarde les projets et menace le développement de l'industrie », écrivent les présidents des trois organisations.

Selon eux, « Plusieurs centaines d'emplois ont déjà été supprimés et d'autres sont menacés dans les mois à venir. Des compétences acquises au fil des années risquent de disparaître ».

Au-delà de l’emploi, les représentants de la filière demandent au gouvernement de donner davantage de visibilité aux acteurs industriels et aux porteurs de projets. Ils réclament le respect de la trajectoire fixée par la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), publiée en février, ainsi que du calendrier des appels d'offres destinés à soutenir le secteur, afin de permettre aux entreprises de « se projeter dans la durée ».

La filière attend ainsi « un signal fort et clair » de l’exécutif

Les trois fédérations demandent également la poursuite de « l’intégration des énergies renouvelables au système électrique » et une accélération de l’électrification des usages. Elles plaident parallèlement pour le développement des capacités de stockage et de la flexibilité du réseau électrique, autant de leviers qu’elles jugent nécessaires à l’intégration des renouvelables dans le système énergétique.

Cette mobilisation intervient au lendemain de rassemblements organisés à Paris et Montpellier. Mardi, des salariés d’entreprises du secteur s’étaient réunis à l’appel des syndicats et des comités sociaux économiques d’entreprises pour alerter sur les suppressions de postes dans la filière.

Avec AFP