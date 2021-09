dani alu - Système de couvertine ITE. Refusez les sinistres !

La sinistralité croissante des couvertines ITE n’est plus acceptable. Des solutions techniques, fiables et éprouvées existent !

La gamme Couvernet ITE permet la pose de couvertine pour acrotère isolé, de grande largueur, avec de fortes retombées, livrée sur-mesure, prête à poser (angles et pièces spéciales fabriqués et étanchés en usine) et conforme en tout point aux attentes des réglementations françaises.

Résistance au vent – conformité Eurocodes Couvernet ITE est dimensionnée pour résister aux pressions du vent, même quand les couvertines sont de grande largeur (1 mètre et plus !) et avec de grandes retombées (jusqu’à 200 mm). dani alu a fait le choix d’attester de la résistance de ce produit, n’hésitez pas à demander une conformité aux Eurocodes ! Dimensionnement qualitatif et durable – Conformité DTU 20.12, 43.1 et recommandations professionnelles RAGE Le système se caractérise par sa conformité aux DTU d’étanchéité et aux Règles de l'Art Grenelle Environnement. L’épaisseur de tôle, la résistance des supports, leur entraxe, le dimensionnement des retombées et leur recouvrement sur la façade et en intérieur d’acrotère, etc., sont autant de caractéristiques qui attestent de la conformité du système aux règles RAGE. Conscience environnementale - Les Fiches FDES Couvernet dani alu est soucieux de l’impact environnemental de ses produits. Des fiches produits FDES Couvernet (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) sont disponibles et participent au calcul de la performance environnementale et sanitaire du bâtiment pour son éco-conception. N’hésitez pas à nous questionner ! Couvernet ITE – Le système Couvernet ITE est une couvertine en pente qui coiffe les acrotères isolés (1, 2 ou 3 cotés).

Pour favoriser l’étanchéité, le liaisonnement des tôles est traité avec des jonctions récupératrices des eaux et des fourreaux de recouvrement.

Les angles et les pièces spéciales sont fabriqués et étanchés en usine. La couvertine est fixée en libre dilatation sur ses supports, la matière dilate sans contrainte, le système est durable .

. La platine ITE, permet de réduire le pont thermique à son plus faible niveau .

. Système entièrement en aluminium, 100% recyclable !

! Fabrication 100% dans nos ateliers de Lyon et Paris.

Couvernet ITE, sur supports réhaussés, est compatible avec la mise en œuvre d'un garde-corps de sécurité (type Barrial) ou avec la mise en œuvre d'un garde-corps pour terrasse accessible (type Panorama, Lotentic). Pour en savoir plus exit_to_app