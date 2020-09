Avec sa composition essentiellement minérale qui lui offre une malléabilité sans pareil, le béton s'exprime à nouveau pleinement et partout : sur les sols, sur les murs, au plafond, dans la composition d’objets … Il n’en finit pas de séduire les architectes, prescripteurs et maîtres d’ouvrage qui y puisent une inspiration sans limite. La tuile béton Monier, la seule Made in France, investit les toitures les plus modernes et se prête avec bonheur aux différentes particularités régionales.