ConnexionS'abonner
Fermer

Aguila : système de sortie de toit pour tuiles terre cuite

Partager le communiqué
Communiqué

Publié le 12 novembre 2025

Le système Aguila optimise les sorties de toit en terre cuite : conformité RE2020, haute performance et protection renforcée anti-intrusion.
Aguila : système de sortie de toit pour tuiles terre cuite - Batiweb

Système de sortie de toit pour les tuiles terre cuite

→ Des solutions fiables et économiques 

Des solutions étudiées pour une mise en oeuvre simplifiée : 

  • Parfaite intégration sur la toiture en toute situation 
  • Continuité de l’étanchéité grâce aux emboîtements de la tuile à douille 
  • Pose des éléments rapide et sans contraintes 

→ Les plus d’Aguila : 

  1. Perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit de 200 m3/h, approuvé par le CETIAT (Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques) 
  2. Conforme aux exigences du protocole Ventilation RE2020 
  3. Adapté à tous les systèmes de ventilation 
  4. Compatible avec la nouvelle lanterne 150/160 commune à 11 profils 
  5. Compatible avec les tuiles à douille de diamètre 150 à 160 mm 
  6. Nouveau : Grille anti-intrusion intégrée 
  7. Confort de pose : adaptateur réglable de 100 à 160 mm 

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
MONIER - Batiweb

Filiale du groupe BMI (Braas Monier – Icopal), le plus grand fabricant de solutions de couverture...

40, avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.