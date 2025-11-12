Aguila : système de sortie de toit pour tuiles terre cuite
Publié le 12 novembre 2025
Système de sortie de toit pour les tuiles terre cuite
→ Des solutions fiables et économiques
Des solutions étudiées pour une mise en oeuvre simplifiée :
- Parfaite intégration sur la toiture en toute situation
- Continuité de l’étanchéité grâce aux emboîtements de la tuile à douille
- Pose des éléments rapide et sans contraintes
→ Les plus d’Aguila :
- Perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit de 200 m3/h, approuvé par le CETIAT (Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques)
- Conforme aux exigences du protocole Ventilation RE2020
- Adapté à tous les systèmes de ventilation
- Compatible avec la nouvelle lanterne 150/160 commune à 11 profils
- Compatible avec les tuiles à douille de diamètre 150 à 160 mm
- Nouveau : Grille anti-intrusion intégrée
- Confort de pose : adaptateur réglable de 100 à 160 mm
