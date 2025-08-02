ConnexionS'abonner
Fermer

Étanchéité toit plat : bitume, EPDM, PVC/TPO, DTU 43.11 et aides 2025

Partager l'article
Rénovation énergétique

Publié le 02 août 2025, mis à jour le 17 octobre 2025 à 15h22, par Batiweb Rédaction

L’étanchéité d’un toit plat conditionne la durabilité du bâtiment. Bitume, EPDM, PVC/TPO, isolation inversée ou toiture végétalisée : découvrez les solutions conformes au DTU 43.1, leurs coûts et les aides disponibles, selon les données du CSTB, de France Rénov’ et de l’ANAH.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

L’essentiel

  • Le NF DTU 43.11 encadre la conception et la mise en œuvre des toitures-terrasses étanchées : CSTB – DTU 43.11
  • Bitume SBS/APP : référence classique, économique et réparable — Soprema
  • EPDM : membrane durable, sans flamme, écologique — Soprema
  • PVC/TPO : légers, modernes, faciles à poser — Sika France
  • Isolation inversée et toiture végétalisée : confort et protection durable — CSTB – ATEC R-Top
  • Aides financières : éligibles via France Rénov’ et ANAH pour l’isolation thermique.

Pourquoi l’étanchéité d’un toit plat est-elle cruciale ?

Une toiture-terrasse mal étanchée favorise les infiltrations, l’humidité et la dégradation de l’isolant.

Le NF DTU 43.11 précise les pentes minimales (1 à 5 % selon usage), les relevés, les systèmes de fixation et les matériaux compatibles.

Quelles sont les principales solutions d’étanchéité ?

1. Étanchéité bitumineuse : la référence éprouvée

Les revêtements bitumeux multicouches (SBS ou APP) se posent à chaud ou à froid, souvent protégés par des gravillons.

  • Durée de vie : 20 à 30 ans
  • Prix moyen : 40 à 80 €/m²
  • Avantages : haute résistance, excellent retour d’expérience
  • Source : Soprema – Étanchéité bitumineuse

2. Membrane EPDM : durabilité et écologie

L’EPDM (éthylène-propylène-diène monomère) est une membrane caoutchouc posée sans flamme.

3. PVC / TPO : modernité et légèreté

Les membranes PVC (polychlorure de vinyle) et TPO (oléfines thermoplastiques) sont soudées à l’air chaud.

Isolation inversée : une protection renforcée

Le système d’isolation inversée place l’isolant XPS au-dessus de la membrane étanche, limitant le stress thermique et les chocs.

Toiture végétalisée : solution écologique et performante

Les toitures végétalisées améliorent le confort d’été et la gestion des eaux pluviales.

Entretien et durabilité

Un contrôle visuel annuel est indispensable :

Coût indicatif des systèmes (sources : CSTB, Soprema, Sika, France Rénov’)

 

Type d’étanchéitéDurée de viePrix moyen (€/m²)AtoutsSource
Bitume SBS/APP20–30 ans40–80 €Fiable et réparableSoprema
EPDM40–50 ans50–100 €Durable et écologiqueSoprema
PVC/TPO25–35 ans40–90 €Léger et rapide à poserSika
Isolation inversée+ ProtectionProtège la membraneCSTB
Végétalisée50 ans +80–150 €Écologique, confort d’étéLes Entreprises Du Paysage

 

Aides financières disponibles en 2025

Les aides concernent les travaux d’isolation thermique (non l’étanchéité seule).

Bon à savoir

  • La pose sans flamme (EPDM, PVC, TPO) limite les risques incendie en rénovation.
  • L’usage d’accessoires compatibles DTU 43.1 (garde-corps, lanterneaux, supports techniques) est indispensable pour la garantie décennale.
  • L’étanchéité fait partie des lots soumis à assurance obligatoire selon la loi Spinetta.

Liens internes Batiweb

Sources officielles et techniques

  1. CSTB – NF DTU 43.11 
  2. France Rénov’ 
  3. ANAH – Aides financières 2025 
  4. CSTB – Avis Technique R-Top (isolation inversée) 
  5. Règles professionnelles de la végétalisation
  6. Soprema – Fiches techniques bitume et EPDM
  7. Sika – Membranes PVC/TPO 

 

Par Camille Decambu

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.