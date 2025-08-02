L’étanchéité d’un toit plat conditionne la durabilité du bâtiment. Bitume, EPDM, PVC/TPO, isolation inversée ou toiture végétalisée : découvrez les solutions conformes au DTU 43.1, leurs coûts et les aides disponibles, selon les données du CSTB, de France Rénov’ et de l’ANAH.

L’essentiel

Le NF DTU 43.11 encadre la conception et la mise en œuvre des toitures-terrasses étanchées : CSTB – DTU 43.11

Bitume SBS/APP : référence classique, économique et réparable — Soprema

EPDM : membrane durable, sans flamme, écologique — Soprema

PVC/TPO : légers, modernes, faciles à poser — Sika France

Isolation inversée et toiture végétalisée : confort et protection durable — CSTB – ATEC R-Top

Aides financières : éligibles via France Rénov’ et ANAH pour l’isolation thermique.

Pourquoi l’étanchéité d’un toit plat est-elle cruciale ?

Une toiture-terrasse mal étanchée favorise les infiltrations, l’humidité et la dégradation de l’isolant.

Le NF DTU 43.11 précise les pentes minimales (1 à 5 % selon usage), les relevés, les systèmes de fixation et les matériaux compatibles.

Quelles sont les principales solutions d’étanchéité ?

1. Étanchéité bitumineuse : la référence éprouvée

Les revêtements bitumeux multicouches (SBS ou APP) se posent à chaud ou à froid, souvent protégés par des gravillons.

Durée de vie : 20 à 30 ans

Prix moyen : 40 à 80 €/m²

Avantages : haute résistance, excellent retour d’expérience

Source : Soprema – Étanchéité bitumineuse

2. Membrane EPDM : durabilité et écologie

L’EPDM (éthylène-propylène-diène monomère) est une membrane caoutchouc posée sans flamme.

Durée de vie : 40 à 50 ans

Prix moyen : 50 à 100 €/m²

Atouts : souple, recyclable, longue tenue aux UV

Source : Soprema – Membrane EPDM

Norme complémentaire : NF DTU 43.11 – Étanchéité monocouche

3. PVC / TPO : modernité et légèreté

Les membranes PVC (polychlorure de vinyle) et TPO (oléfines thermoplastiques) sont soudées à l’air chaud.

Durée de vie : 25 à 35 ans

Prix moyen : 40 à 90 €/m²

Avantages : poids réduit, rapidité de pose

Source : Sika – Membranes PVC/TPO

Fiche complémentaire : Elevate TPO – Documentation technique

Isolation inversée : une protection renforcée

Le système d’isolation inversée place l’isolant XPS au-dessus de la membrane étanche, limitant le stress thermique et les chocs.

Avantages : durabilité accrue, protection de la membrane

Source technique : CSTB – Avis Technique Soprema R-Top

Toiture végétalisée : solution écologique et performante

Les toitures végétalisées améliorent le confort d’été et la gestion des eaux pluviales.

Norme anti-racines : NF EN 13948 – ISO

Règles pro : Fédération des Entreprises du Paysage

Guide CSTB : ATEC Toitures végétalisée

Entretien et durabilité

Un contrôle visuel annuel est indispensable :

Vérifier les relevés, acrotères, évacuations ;

Nettoyer les débris (feuilles, mousses) ;

Contrôler les trop-pleins. CSTB – Guide d’entretien des toitures-terrasses



Coût indicatif des systèmes (sources : CSTB, Soprema, Sika, France Rénov’)

Type d’étanchéité Durée de vie Prix moyen (€/m²) Atouts Source Bitume SBS/APP 20–30 ans 40–80 € Fiable et réparable Soprema EPDM 40–50 ans 50–100 € Durable et écologique Soprema PVC/TPO 25–35 ans 40–90 € Léger et rapide à poser Sika Isolation inversée + Protection — Protège la membrane CSTB Végétalisée 50 ans + 80–150 € Écologique, confort d’été Les Entreprises Du Paysage

Aides financières disponibles en 2025

Les aides concernent les travaux d’isolation thermique (non l’étanchéité seule).

Bon à savoir

La pose sans flamme (EPDM, PVC, TPO) limite les risques incendie en rénovation.

L’usage d’accessoires compatibles DTU 43.1 (garde-corps, lanterneaux, supports techniques) est indispensable pour la garantie décennale.

L’étanchéité fait partie des lots soumis à assurance obligatoire selon la loi Spinetta.

