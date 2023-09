Découvrez le design et la technologie uniques de la gamme de fenêtre Elegant

Développée pour le marché français, Elegant répond aux exigences de pose rencontrées dans le secteur du neuf et de la rénovation, en individuel et en tertiaire.

La gamme se compose de deux designs d’ouvrants, Infinity et Infinity Thermofibra (renforcement par fibres de verre) qui s’articulent autour du concept ICOR. Cette technologie permet une parfaite interchangeabilité des ouvrants sur le dormant de 76 mm. Soucieux de réduire la complexité du processus de production et également celui de la logistique, Deceuninck élargit les designs possibles sur une même plateforme en se basant sur le principe de la modularité.

Le look moderne et épuré rendu possible par l’usage d’une feuillure d’une épaisseur de 7 mm dans sa version fibrée ainsi que son esthétisme proche de celui de l’aluminium transforment la perception du PVC.

La finesse de son design laisse plus de place au clair de vitrage. Le choix des formes de parcloses, les styles et les couleurs (plus de 50 coloris) offrent la possibilité de concevoir une fenêtre personnalisée.

Deceuninck a défini trois genres architecturaux : rural, urbain et contemporain.

Lors du développement d’Elegant, l’usage de matériaux recyclés s’est inscrit naturellement et en accord avec les engagements environnementaux de l’entreprise. Les profilés Elegant sont conçus par coextrusion, un procédé de fabrication innovant qui confère à ceux-ci des caractéristiques de haute qualité alliant innovation et durabilité. Leur composition se constitue quasi de moitié de matière recyclée.

Elegant s’inscrit dans la continuité de l’évolution de l’entreprise Deceuninck, elle conserve la technologie de renforcement des ouvrants par fibres de verre Thermofibra et le renforcement thermique Forthex tout en ajoutant un esthétisme pur, raffiné et subtil.

