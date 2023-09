Des produits sains adaptés aux maisons individuelles et autres projets d'envergures

Des blocs aux propriétés remarquables

Le béton cellulaire Ytong permet de construire l'entièreté d'un bâtiment, de l'enveloppe jusqu'aux murs intérieurs avec uniquement un seul matériau. Ce système à la fois simple et complet possède de nombreuses qualités, telle qu'une excellente isolation thermique 3 en 1 pour faire face à la RE2020.

La parfaite étanchéité à l'air est obtenue par la structure alvéolaire des blocs ainsi que par leur pose réalisée grâce à un mortier colle à joint mince.

De plus, les blocs Ytong assurent une sécurité aux habitations car ils sont incombustibles, c'est-à- dire qu'ils résistent au feu ainsi qu'à la chaleur sans se dégrader, en n'émettant pas de substances toxiques ni de fumée.

Les solutions Ytong sont également parées à toutes épreuves. Les blocs de béton cellulaire sont pleins et extrêmement robustes. Ils résistent aux intempéries, aux rongeurs, au feu rendant ainsi l'habitat sécurisant.

Système complet pour tous types de bâtiments

Parmi les solutions Ytong, on répertorie les murs "double isolation" avec les gammes COMPACT et ENERGIE qui combinent maçonnerie isolante et maçonnerie rapportée en neuf ou en rénovation pour un mur double isolation. Ces blocs possèdent une résistance thermique et mécanique élevée, avec jusqu'à 50% de l'isolation qui est garantie à vie par la maçonnerie. On observe une plus grande surface habitable avec 2,5 m2 gagnés en moyenne. Ces gammes sont également jusqu'à dix fois plus isolantes qu'une solution traditionnelle.

D'autres solutions Ytong comme les murs bioclimatiques permettent de construire tout-en-un. En effet, la gamme THERMO est une solution 100% minérale sans isolation rapportée. La maçonnerie de même que l'isolation sont effectuées en une seule opération. L'entièreté de l'isolation saine et durable est garantie à vie. Les blocs dégagent aucune émission de COV et leur perspirance empêche la formation de moisissures. Il n'y a également pas de fuite d'air et l'intégration des différents réseaux est simplifiée. Par ailleurs, le déphasage thermique (17h avec un mur bioclimatique de 36,5 cm, 12h avec un bloc de 20 cm) assure un confort été comme hiver !

