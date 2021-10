Découvrez NOVABSO, l'épurateur d’air tertiaire le plus discret du marché

Atteignez une qualité d'air absolue grâce à l’épurateur NOVABSO ! En complément de la ventilation, il permet d'épurer l'air des espaces occupés.

Cette solution de purification permet de maîtriser la qualité de l'air et le risque infectieux. En complément d'une ventilation double flux dimensionnée pour assurer un niveau de CO 2 autour de 800 ppm, Novabso élimine 99,95% des particules polluantes et des virus dans l'espace où il est installé. Au-delà de ses performances, son installation invisible et son fonctionnement silencieux en font la solution idéale : que ce soit en neuf ou en rénovation, il s'installe facilement partout.



Découvrez comment Novabso fait consensus, et ce, à toutes les étapes du chantier.



En phase de programme et conception :

Simplicité de dimensionnement : une seule référence d’épurateur, une solution standard de diffusion, pas de dimensionnement de réseau à faire

Investissement progressif dans le bâtiment en fonction des zones prioritaires à traiter

En phase de chantier et d’installation :

Facilité d’installation : le caisson ultra-plat (227mm) s’intègre en faux plafond sous une dalle 600x600mm

Simplicité des travaux : indépendant de la ventilation, l'installation de l'épurateur ne nécessite pas de travaux lourds dans tous les espaces

: indépendant de la ventilation, l’installation de l’épurateur ne nécessite pas de travaux lourds dans tous les espaces Flexibilité dans la solution : multiplicité de combinaisons avec l’ensemble de notre gamme de diffuseurs Atlantic.

En phase d’exploitation :

Intégration parfaite dans les locaux : contrairement aux purificateurs mobiles, Novabso, de par son installation, est invisible (pas d’encombrement pris au sol)

Confort et qualité de diffusion : Novabso garantit une diffusion totale de l’air épuré dans tout le volume traité, sans zone morte

Silencieux : maitrise le niveau acoustique NR ≤ 35

Maitrise énergétique globale du système

Coût de maintenance maitrisé

Qualité d’air intérieur : l’épurateur agit efficacement sur les polluants que la ventilation ne traite pas ou peu​ (diminution des COV et de la gêne olfactive, réduction du risque sanitaire lié aux virus et bactéries)

Amélioration des performances et du bien-être​ : grâce à son action sur la qualité d’air intérieur, Novabso permet d’améliorer la productivité des collaborateurs.

