Découvrez Stil Flam®, le nouveau système pour les plafonds coupe-feu le plus performant du marché !

Un système simplifié avec les entretoises Stil® Flam

Les entretoises innovantes Stil Flam® permettent :

un entraxe de 1,20 m et non plus de 0,60 m, divisant ainsi par 2 le nombre d’entretoises. Une solution plus économique, avec deux fois moins d’entretoises à acheter et à stocker sur vos chantiers !

d’être clipsées directement sur une fourrure Stil® F530 standard, et non plus une fourrure Stil® F530 avec encoches : une référence plus économique et plus facile à se procurer car disponible chez tous vos distributeurs. C’est aussi le gage d’une mise en œuvre simplifiée et un gain de temps de 20%.

Quel que soit le type de support sur lequel vous intervenez (plancher bois, béton, charpente bois ou métallique), le système Stil Flam® vous permet de répondre aux besoins de protection incendie avec de très hautes performances feu : classement REI 30 à 120.

Le système Stil Flam® est adapté pour les bâtiments non résidentiels, ou logements collectifs en neuf comme en rénovation.

L’ensemble du système est constitué de :

Rails Stil ® F 530

F 530 Fourrures Stil ® F 530

F 530 Plaques Placoflam ® ou Lisaflam ®

ou Lisaflam Entretoises Stil Flam®

Un chantier optimisé

Fini les connecteurs et les croix de liaison. Vous n’avez plus besoin d’aligner les encoches des fourrures PRF, ni d’utiliser un laser ou un fil tendu. Il suffit de se référer à la largeur de la première rangée de plaques Placoflam® (ou Lisaflam®) pour positionner la première série d’entretoises Stil Flam® et ainsi de suite.



Ce principe d’accessoire unique constitue également un gage de fiabilité, supprimant les risques d’erreurs à la pose.



Grâce à leur couleur bleue, les nouvelles entretoises sont facilement identifiables sur chantier.



Bon à savoir : l’entretoise est fabriquée en France.

Pour en savoir plus exit_to_app