Le Groupe VELUX obtient la médaille d’OR Ecovadis 2023 qui distingue notamment sa trajectoire bas carbone

L’entreprise obtient un score de 71 points* ce qui la hisse parmi les 30 meilleures entreprises de la catégorie OR d'EcoVadis. Cette notation salue la trajectoire bas carbone du groupe adossée à des objectifs scientifiques approuvés, mais plus globalement l’ensemble de sa démarche RSE. En 2020, VELUX a souhaité accélérer sa stratégie de développement durable (intitulée « It’s our nature ») avec un parcours de transformation engagé sur dix ans et basé sur 15 objectifs mesurables. Le groupe entend ainsi jouer un rôle de pionnier dans ses actions en faveur du climat et de la nature, dans l’innovation pour des produits durables et dans la manière de faire son métier. Toute sa chaîne de production est concernée, avec l’objectif de réduire de 50% les émissions carbone sur le scope 3 d'ici à 2030. Depuis deux ans, il noue une série de partenariats majeurs avec ses fournisseurs afin de bénéficier de matériaux à empreinte carbone réduite pour ses stores et fenêtres de toits.

Le processus d'évaluation annuel d’EvoVadis couvre 21 critères de durabilité répartis dans quatre domaines : environnement, social, éthique et les achats responsables.

« Nos clients et partenaires commerciaux veulent connaître nos engagements pour contribuer à un monde durable. Comprendre comment notre stratégie transforme notre châine de production, notre manière de travailler et les produits que nous mettons sur le marché. L’ OR décerné par EcoVadis vient récompenser l’importance que le Groupe VELUX et ses collaborateurs accordent tous les jours aux enjeux sociaux et sociétaux. » a déclaré Jamie Rusby, Directeur du développement durable du Groupe VELUX.

*La certification EcoVadis est adaptée à la taille, au secteur d’activité et à la situation géographique de l'entreprise. L'analyse et la note finale sont pondérées en conséquence dans un tableau de bord qui présente les points forts de l’entreprise et les axes d'amélioration envisageables. La note ESG finale est établie en compilant des données sur le sujet et en pondérant les différentes problématiques au regard d’une échelle de référence. La note ESG est comprise entre 0 et 100.

