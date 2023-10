LOXAMFLEX, le nouveau service de click & collect via des casiers connectés lancé par LOXAM

Une solution idéale pour faciliter le quotidien des clients

Mis en place en mai 2023 à l’entrée principale de l’agence LOXAM d’Aubervilliers, ce casier de retrait connecté a été pensé pour s’adapter aux évolutions de modes de vie et aux habitudes de consommation des clients.

Pour les personnes souhaitant bénéficier de ce service, rien de plus simple ! Il leur suffit de choisir l’option retrait en casier lorsqu’ils passent leurs commandes. Un code unique et personnel est ensuite généré et envoyé par sms ou par mail, leur permettant de venir retirer les produits quand ils le souhaitent.

En effet, ce système de casier modulaire offre la possibilité aux clients, de pouvoir venir récupérer et restituer leurs commandes 24h/24 et 7jrs/7, sans passer par le comptoir, ni faire la queue en magasin. Depuis la mise en service de LoxamFlex, 64% des utilisateurs ont eu recours à ce dispositif pour effectuer des retraits ou retours en semaine, en dehors des horaires d’ouverture, et 36% pour restituer ou retirer le matériel durant le week-end.

Cette solution est ainsi un véritable gain de temps - aussi bien pour la clientèle, que pour le personnel de l’agence - à travers la mise à disposition du matériel en dehors des heures d’ouvertures, et la réduction du temps d’attente au comptoir.

Un dispositif adapté à divers profils et besoins

Cette solution de casier, composé de 6 caissons de tailles différentes a été conçue pour accueillir divers matériels :

Taille L : petit matériel type ponceuse orbitale, shampouineuse, décolleuse papier peint.

Taille L + M : matériel lourd pour le sol type ponceuse parquet, ponceuse de sol.

Taille XL : matériel imposant mais plutôt léger type aspirateur.

Taille XXL : gros matériel type bétonnière électrique démontable ou échafaudage pliable allant jusqu’à 4 mètres.

Depuis son lancement LoxamFlex a été utilisé par différentes typologies de clients: 73% étant des artisans et grands comptes, 18% des transporteurs et 9% des particuliers.



Un service déjà très apprécié des utilisateurs qui soulignent la praticité de ce dispositif et qui sont pour la plupart devenus des utilisateurs récurrents, démontrant ainsi la nécessité de systèmes comme celui-ci.

