DÖRKEN décroche le premier Avis Technique sur des pare-pluie

La gamme de membranes de protection à l’eau DELTA®-FASSADE a obtenu le premier (et seul) Avis Technique du CSTB permettant d’aller plus loin que les dispositions du DTU 31.2 pour la pose sur COB/CLT : ajourations de bardage consenties jusqu’à 50 mm et hauteur de bâtiment admissible jusqu’à 28 mètres !

Après 25 ans de pose sans le moindre désordre, après l’obtention de la première ATEx (n°2082 de 2016), DÖRKEN vient d’obtenir le premier Avis Technique du CSTB pour sa gamme de membranes DELTA-FASSADE.

Pourquoi un Avis Technique ?

Le DTU 31.2 pour la pose sur constructions à ossature bois et les Avis Techniques pour la pose sur CLT n’autorisent que les bardages fermés et les bardages à très faibles ajourations (10mm et 1,5%). L’Avis Technique obtenu par DÖRKEN va permettre de sécuriser et justifier auprès des professionnels du bâtiment tous les chantiers ayant recours à des bardages à claire-voie, du métal déployé ou perforé, et ce pour des ajourations jusqu’à 50mm et 50%.

Que concerne l’Avis Technique Delta-Fassade ?

En termes de hauteur admissible, ce nouvel Avis Technique aura comme domaine d’emploi les bâtiments jusqu’à 28 mètres de hauteur lorsque le bardage est sous DTA du CSTB (hauteur du plancher bas du dernier niveau).



Tous les types de bardages sont traités dans ce document d’avis technique : bois, métal perforé/deployé, composite avec une avancé spéciale sur le bardage à claire voie par rapport au DTU 41.2 où la pose est accepté en horizontal ou vertical jusqu’à des ouvertures de vides de 50% ou 50 mm.



Mais ce sont les tailles d’ajourations qui démontrent le bond en avant qu’offre l’Avis Technique DELTA®-FASSADE. Pour les ouvertures jusqu’à 20 mm et 20%, on optera pour les membranes de protection à l’eau DELTA®-FASSADE 20 et DELTA®-FASSADE 20 PLUS (PLUS signifiant que deux bords autocollants sont intégrés). Pour les ajourations jusqu’à 50mm et 50%, ce sont les membranes de protection à l’eau DELTA®-FASSADE 50 et DELTA®-FASSADE 50 PLUS qui seront préférées.



Les procédés DELTA®-FASSADE 20 / 20 PLUS / 50 / 50 PLUS sont plus que des pare-pluie au sens des DTU 31.2 et 41.2 : du fait de leurs caractéristiques exceptionnelles, on parle désormais de membranes de protection à l’eau.

Pour obtenir le précieux sésame, ces produits – fabriqués en Allemagne par DÖRKEN – ont dû subir des tests spécifiques et désormais officiels :

étanchéité à l’eau dynamique,

pliabilité à froid spécifiée à la fois à neuf et après vieillissement,

variations dimensionnelles très réduites,

essais d’arrachement au vent.

Architectes, entreprises de façades et de charpente, constructeurs de maisons, économistes et bureaux d’études… tous les intervenants du marché des bardages ventilés vont désormais pouvoir bénéficier en toute sécurité de toutes les possibilités esthétiques offertes par les bardages ajourés et les claire-voie.



Une véritable révolution sur le marché !