Des camions-toupies Unibéton toujours plus sûrs et ergonomiques avec Econic

Particulièrement attentifs à la sécurité des usagers de la route, notamment en zone urbaine, ainsi qu’à une ergonomie optimale des cabines de camion pour le confort des conducteurs, Unibéton et son partenaire transporteur GROUPE SOLA ont mis en circulation en octobre, à Paris et à Nantes, deux camions-toupies avec porteurs Econic, signé Mercedes Benz. L’Econic présente l’avantage d’une cabine surbaissée au vitrage XXL panoramique et dispose de rétroviseurs adaptés aux angles morts pour une visibilité maximale. Gage supplémentaire de sécurité : une porte à ouverture en accordéon vers l’intérieur permettant montées et descentes à l’opposé de la circulation.

Une sécurité optimisée en agglomération comme sur chantier

Ces camions-toupies équipés Econic proposent une vue entièrement dégagée sur la circulation routière. Non seulement la cabine, dite « DirectVision », s’avère quasi-intégralement vitrée, y compris la porte accordéon côté chauffeur, mais le siège conducteur est en position basse par rapport à une cabine traditionnelle afin de bénéficier d’une vue directe sur le trafic urbain (ou sur les chantiers), à niveau d’éventuels obstacles. Ainsi, la sûreté des cyclistes, motards ou piétons se trouve renforcée puisqu’ils sont immédiatement visibles donc mieux protégés. D’autant qu’un système de rétroviseurs élargissant le champ de vision détecte les angles morts (causes de nombreux accidents), complété par une caméra 360° avec écran de contrôle sur le tableau de bord.

Des conditions de travail facilitées pour les chauffeurs

Tout a été étudié pour que les conducteurs gagnent également en confort et en sérénité dans leur travail quotidien qui peut se révéler stressant.



L’accès à la cabine selon le concept « Low Entry » se fait via seulement deux marches (ménageant ainsi dos et articulations), avec un plancher plat à hauteur des trottoirs. À portée du siège, des plus fonctionnels, le volant aux touches multifonctions et le tableau de bord nettement structuré contribuent à privilégier une conduite intuitive. Des capteurs signalent la présence d’obstacles, mouvants au non. Une suspension intégrale amortissant les chocs et une fonction de levage et d’abaissement de véhicule sur les deux essieux induisent, là-encore, un gain de confort dans la conduite.



Ces deux camions-toupies Econic d’Unibéton fiabilisent ainsi totalement le transport du béton et répondent parfaitement aux enjeux sécuritaires sur chantier et en agglomération.

