Îlots de chaleur urbains : les bétons clairs, une solution bien réfléchie

Pourquoi les îlots de chaleur urbains (ICU) posent-ils problème ? Rappelons d’abord qu’un ICU est un secteur urbanisé où les températures de l’air et des surfaces sont supérieures à celles des zones rurales environnantes. C’est en période chaude que les ICU deviennent problématiques car ils peuvent générer une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, de la pollution atmosphérique et un surcroît de consommation d’énergie pour la climatisation.

Un fort pouvoir réflecteur

L’utilisation de bétons clairs est une solution pour lutter contre ce phénomène. Leur surface a en effet un fort pouvoir réflecteur, soit un indice de réflexion ou albédo élevé. Les rayons du soleil s’y réfléchissent et retraversent l’atmosphère avant de repartir dans l’espace. Ce qui atténue l’effet de serre. A contrario, les surfaces foncées absorbent les rayons solaires et les restituent en rayons infrarouges. Bloqués dans l’atmosphère, ceux-ci contribuent alors au réchauffement climatique.

Augmenter la qualité de vie urbaine

L’Office national d’études et de recherches aérospatiales (Onéra) a mesuré l’albédo des surfaces des bétons clairs d’Unibéton. Conclusion : les produits ISYTECVOIL, TRADIVIA, IDRODRAIN et STABIDÉCOR ont tous un fort pouvoir réflecteur, leur albédo étant supérieur à 0,4. « Utilisées en milieu urbain pour les surfaces horizontales comme pour les surfaces verticales, les solutions proposées par Unibéton permettent de réduire significativement les phénomènes d’accumulation de chaleur », confirme Marjorie Musy, directrice adjointe à l’Institut de recherche en sciences et techniques de la ville (IRSTV). Avec la végétalisation des espaces urbains et les surfaces perméables, les bétons clairs contribuent ainsi à lutter contre les îlots de chaleur urbains et à augmenter le bien-être en ville.

Un éclairage optimisé

Soulignons par ailleurs l’intérêt des voiries en béton clair en termes d’éclairage public. Elles permettent en effet de réduire d’environ 30 % le nombre de points d’éclairage et d’optimiser la puissance des lampes. Le haut pouvoir réflecteur du béton clair est également bénéfique pour la sécurité routière : la lumière réfléchie accentue les contrastes et améliore la visibilité nocturne. Appréciés en outre pour leurs qualités esthétiques, les bétons clairs répondent pleinement aux enjeux du confort urbain.

Pour en savoir plus exit_to_app