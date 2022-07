Le Rapport sur le développement durable 2022 est désormais en ligne

Notre Rapport sur le développement durable est désormais disponible en ligne et couvre les réalisations environnementales pour 2021 d‘AGC Glass Europe, qui dirige 2 divisions (Division Architectural Glass et Division Automotive). Ces réalisations sont le fruit de l’engagement continu de tous les sites d’AGC Glass Europe pour atteindre les objectifs environnementaux de l’entreprise à l’horizon 2030.

Activités de production : Coup d'œil sur les réalisations de 2021

Récupération d’énergie et production d’électricité : AGC a commencé à installer des panneaux PV et des installations de récupération de chaleur en 2009. Depuis, la production d’électricité n’a cessé de croître pour atteindre 32 221 MWh d’énergie récupérée et autoproduite en 2021.



Air : Sur une base comparable, par tonne de verre vendu, la partie Upstream Operations a réduit ses émissions directes de CO 2 de 10 % depuis 2002. L’utilisation de fiouls lourds a diminué de manière constante au cours de cette période, pour disparaître complètement en 2020. Depuis 1999, les émissions spécifiques de poussières ont été réduites de quelque 63%.



Eau : Entre 1998 et 2021, nous sommes parvenus à réduire notre consommation d’eau de 69% sur une base comparable.



Déchets solides : Aujourd'hui, la quantité de déchets solides produits par le Groupe avoisine les 220 000 tonnes/an, dont 97 % environ sont encore recyclés ou récupérés sur site par nos fournisseurs ou entrepreneurs.



Transport : 57 % des matières premières sont transportées par bateau, péniche et train, soit l’équivalent de quelque 57 985 camions en moins par an sur les routes. En 2021, près de 42 000 tonnes de produits verriers finis ont été transportés par train et par camion, soit quelque 2 100 camions en moins par an sur les routes.



Emballages : Aujourd'hui, la plupart des emballages de verre sont réutilisables. AGC Glass Europe présente un taux très élevé de réutilisation de ses emballages. En Belgique, 98 % des emballages sont réutilisés.



Recyclage : AGC Glass Europe recycle environ 1 000 000 de tonnes de verre chaque année, économisant près d’1 150 000 tonnes de matières premières et 700 000 tonnes d’émissions de CO 2 .

Production d'énergie verte dans les usines AGC

AGC a commencé à installer des panneaux photovoltaïques et des installations de récupération de chaleur en 2009. De nombreux projets sont à l'étude pour augmenter encore notre production d'énergie verte et de réduire notre consommation d'électricité du réseau et les émissions de CO 2 associées. Le dernier projet confirmé concerne l'usine de verre float d'AGC à Seingbouse (France), où une installation ORC pour la récupération de la chaleur résiduelle et une centrale photovoltaïque seront installées en partenariat avec l’énergéticien E.ON.

Empreinte Carbone 1:9

AGC Glass Europe contrôle l'empreinte carbone totale de ses opérations en suivant les directives du GHG Protocol. Le premier calcul de l'empreinte carbone d'AGC a été effectué en 2009 et il s’est fait tous les trois ans jusqu'en 2020. Il est désormais calculé chaque année afin de mieux suivre la progression de notre feuille de route carbone. Le dernier calcul montre que les activités d'AGC Glass Europe sont responsables, directement et indirectement, de 3.535.000 tonnes de CO 2 émises par an (année de référence 2020). AGC Glass Europe contrôle également le carbone évité par l'utilisation de ses produits, ce qui donne 33 530 000 tonnes de CO 2 évitées. Cela signifie que pour chaque tonne de CO 2 émise par AGC, près de 9 tonnes sont évitées grâce à l'utilisation de nos produits.

