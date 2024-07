Comment changer d'assurance emprunteur après son achat immobilier ?

Pourquoi changer d'assurance emprunteur ?

L'assurance emprunteur est une couverture obligatoire qui garantit le remboursement de votre prêt en cas de décès, d'invalidité ou d'incapacité de travail. Cependant, l'assurance proposée par votre banque n'est pas forcément la plus avantageuse. En changeant d'assurance emprunteur, vous pouvez bénéficier de tarifs plus compétitifs et de meilleures garanties.

Les étapes pour changer d'assurance emprunteur

1. Comprendre la loi

La législation française permet de changer d'assurance emprunteur à plusieurs moments clés :

Loi Lagarde (2010) : elle vous permet de choisir librement votre assurance lors de la souscription de votre prêt.

: elle vous permet de choisir librement votre assurance lors de la souscription de votre prêt. Loi Hamon (2014) : vous pouvez changer d'assurance emprunteur dans les 12 mois suivant la signature de votre offre de prêt.

: vous pouvez changer d'assurance emprunteur dans les 12 mois suivant la signature de votre offre de prêt. Amendement Bourquin (2017) : il permet de résilier annuellement votre contrat d'assurance emprunteur à chaque date anniversaire.

2. Comparer les offres d'assurance

Il est essentiel de comparer les différentes offres disponibles sur le marché. Utilisez des comparateurs en ligne ou faites appel à un courtier pour trouver l'assurance qui correspond le mieux à votre profil et à vos besoins. Prenez en compte les garanties proposées, les exclusions, et les tarifs.

3. Obtenir l'accord de la banque

Une fois que vous avez trouvé une nouvelle assurance, vous devez obtenir l'accord de votre banque. Celle-ci ne peut refuser votre demande si la nouvelle assurance présente des garanties équivalentes à celles de l'assurance initiale.

4. Résilier votre ancienne assurance

Envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception à votre ancienne assurance pour notifier la résiliation. Pensez à respecter les délais légaux pour éviter toute interruption de couverture.

Les avantages de changer d'assurance emprunteur

Changer d'assurance emprunteur peut vous offrir plusieurs avantages :

Économies sur le coût total du prêt : en optant pour une assurance moins coûteuse, vous réduisez le montant global de votre emprunt.

: en optant pour une assurance moins coûteuse, vous réduisez le montant global de votre emprunt. Meilleures garanties : vous pouvez choisir des garanties mieux adaptées à votre situation personnelle et professionnelle.

: vous pouvez choisir des garanties mieux adaptées à votre situation personnelle et professionnelle. Flexibilité : vous bénéficiez d'une plus grande liberté pour ajuster votre couverture en fonction de l'évolution de votre vie (changement de situation familiale, professionnelle, etc.).

Les critères pour choisir votre nouvelle assurance

Pour bien choisir votre nouvelle assurance emprunteur, prenez en compte les critères suivants :

Le taux d'assurance : comparez les taux proposés par différentes compagnies.

: comparez les taux proposés par différentes compagnies. Les garanties : assurez-vous que les garanties proposées couvrent bien vos besoins spécifiques.

: assurez-vous que les garanties proposées couvrent bien vos besoins spécifiques. Les exclusions de garantie : vérifiez les conditions d'exclusion pour éviter les mauvaises surprises.

: vérifiez les conditions d'exclusion pour éviter les mauvaises surprises. La franchise : prenez en compte les délais de carence et les franchises appliquées.

Les pièges à éviter

Changer d'assurance emprunteur nécessite de la vigilance. Évitez les pièges suivants :

Ne pas respecter les délais légaux : informez-vous sur les délais de résiliation et de substitution pour éviter toute interruption de couverture.

: informez-vous sur les délais de résiliation et de substitution pour éviter toute interruption de couverture. Comparer uniquement le coût : ne vous focalisez pas uniquement sur le prix, mais évaluez également la qualité des garanties.

: ne vous focalisez pas uniquement sur le prix, mais évaluez également la qualité des garanties. Ne pas lire les conditions générales : prenez le temps de lire attentivement les conditions générales et particulières de votre nouveau contrat.

À retenir

Changer d'assurance emprunteur peut sembler complexe, mais avec les bonnes informations et l'accompagnement d'un expert, cette démarche peut se révéler simple et avantageuse. Prenez le temps de comparer les offres, de comprendre vos droits et de choisir la meilleure couverture pour votre prêt immobilier.

Empruntis est là pour vous accompagner dans cette transition, vous permettant ainsi de réaliser des économies tout en bénéficiant des meilleures garanties pour votre assurance emprunteur.

