Des formes qui vous correspondent !

Le bureau de recherche et de développement de Rairies Montrieux travaille régulièrement sur de nouvelles innovations. Ainsi, la gamme des formes s’étoffe régulièrement. En effet, de nouvelles innovations qui permettent de s’adapter aux différents projets voient le jour. L’objectif pour nous est de créer des projets qui se différencient et qui marquent les esprits avec des produits de qualité qui sortent de l’ordinaire.



Les plaquettes et briques de forme peuvent être posées dans un environnement moderne ou ancien, elles s’adaptent parfaitement aux différents types de structure. Par exemple, les formes peuvent permettre de rénover et de mettre en valeur des bâtiments historiques en respectant et en épousant l’architecture d’origine. Elles peuvent également apporter de la modernité de par leur cachet.

Pointe, concave, convexe, courbe, épic, ondulée, hirondelle, moucharabieh, sillage ou émergence, les possibilités sont multiples pour créer des projets avec du relief et du caractère. De plus, nos plaquettes peuvent être réalisées dans plusieurs épaisseurs afin de créer du relief et d’apporter de l’irrégularité sur les façades. La gamme des formes assure un résultat exceptionnel !

Rairies Montrieux réalise du sur-mesure pour le développement des couleurs mais également des formes. Le bureau de recherches et de développement permet donc de donner vie à vos idées et laisser place à votre imagination. Notre objectif est de vous accompagner au mieux dans tous vos projets. Pour cela, un processus de recherche, d’essai, de vérification de la qualité et de création est mis en place pour répondre aux différentes demandes.



Venez découvrir notre nouvelle gamme dans nos showrooms à Paris et aux Rairies ! Et n’hésitez pas à contacter notre équipe commerciale pour personnaliser vos projets et donner vie à vos envies !