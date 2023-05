Des portes anti-effraction avec inserts inox signées Dierre France pour la réhabilitation d’un immeuble du 20eme arrondissement de Paris

En tant qu’experts des fermetures de sécurité, ils sont régulièrement sollicités dans le cadre de la réhabilitation d’immeubles d’habitations parisiens.



C’est le cas du chantier de la rue Sacha Guitry, dans le 20ème arrondissement de Paris, pour lequel ils ont fourni 75 portes anti-effraction modèle Firecut New Asso 1 vantail et 44 portes modèle Synergy Firecut 2 vantaux.



Il s’agit de 2 modèles de portes palières avec une résistance à l’effraction CR3, une performance coupe-feu de 30 minutes et sont équipées de serrures de haute sécurité A2P*.



Chacune des portes est dotée d’un cadre et d’un pré-cadre super-réduit, particulièrement adapté à la rénovation, de charnières réglables MICRON, d’un entrebâilleur Open View et d’un seuil suisse PMR en aluminium.

Côté esthétique, les portes sont habillées à l’intérieur d’un revêtement blanc RAL 9010 et à l’extérieur d’un panneau mélaminé gamme Nobilwood référence Noyer Teinté NA-S 296S avec des inserts en inox. Les panneaux sont complétés de kit béquille (int.) et bouton fixe (ext.) sur rosace gamme Dierre Design en finition argent.



Encore un joli chantier qui prouve que les portes Dierre peuvent s’implanter dans n’importe quel environnement pour devenir de véritables objets d’ameublement et de décoration.



