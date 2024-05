Des questions sur la rénovation énergétique ? Le programme OSCAR vous répond

Plus de 2 500 experts prêts à répondre aux artisans du bâtiment

Alors que les aides financières sont devenues un levier de décision primordial pour les clients des artisans et entreprises du bâtiment, ces derniers ont exprimé des difficultés à les comprendre et surtout à les intégrer à leur offre commerciale. Les évolutions réglementaires ou les procédures administratives suscitent notamment de nombreuses interrogations. Le programme OSCAR s’est donné pour mission d’y répondre.

Pour aider les artisans à maîtriser les dispositifs d’aides publiques (MaPrimeRénov’) et privées (CEE), OSCAR déploie sur tout le territoire un réseau de Référents d’Aide à la Rénovation (ou RAR). Ces professionnels, salariés de réseaux de négoce, membre d’organisations professionnelles partenaires ou conseillers France Rénov’, sont accompagnés par OSCAR : ils suivent un MOOC (pour massive open online course), puis un atelier en présentiel et une action de terrain pour enfin, obtenir la certification du programme.

Devenus experts de la rénovation énergétique, les RAR peuvent alors, à leur tour, renseigner les artisans avec qui ils sont en contact direct au quotidien, et répondre à leurs nombreuses questions.

Le programme compte aujourd’hui plus de 2 500 RAR certifiés en activité, partout en France, il est d’ailleurs possible de les localiser sur le site d’OSCAR.

Des outils incontournables pour maîtriser les enjeux de la rénovation énergétique

Pour renforcer les compétences des RAR et simplifier l’accès aux aides financières, le programme OSCAR a développé plusieurs outils :

Un annuaire des aides nationales et locales

Une base de données des produits éligibles aux CEE

Un chatbot (ou robot conversationnel) qui répond 24h/24 et 7j/7 aux questions les plus fréquemment posées par les professionnels du bâtiment

Une veille réglementaire et normative des dispositifs

Opérationnels et très simples d’utilisation, ces outils constituent une aide précieuse pour tous les professionnels, en apportant des réponses régulièrement mises à jour à toutes leurs questions sur la rénovation énergétique. Ils sont entièrement gratuits et accessibles à tous, sur simple inscription depuis le site du programme OSCAR.

