RAIRIES MONTRIEUX dévoile son nouveau catalogue « Rencontres Architecturales »

« Des Projets architecturaux réussis, ce sont d'abord des rencontres » Rémy Montrieux. Retour sur la présence de la société Rairies Montrieux à l’édition 2022 du salon Batimat.

La société Rairies Montrieux, est reconnue comme l’un des plus anciens sites producteurs de terre cuite en France depuis 5 générations, elle est spécialiste de la fabrication de matériaux de construction. Elle façonne dans ses ateliers carreaux, plaquettes de parement et briques destinés au revêtement de façades pour tous projets architecturaux.



L’histoire de la terre cuite naît d’une symbiose entre l’argile et la main de l’homme. Elle se transforme, se magnifie et se bâtie grâce aux projets d’architectes, designers et artistes qui lui offrent leur inspiration. Nous appelons ces inspirations des Rencontres Architecturales.



Batimat est l’occasion de faire le point sur les nouvelles perspectives de l’entreprise et de mettre en avant le mythique showroom Parisien du Viaduc des Arts, un lieu emblématique et stratégique pour l’entreprise à Paris.



Le Spécialiste des produits en Terre cuite depuis 1919 annoncera plusieurs actualités importantes sur le salon : Rairies Montrieux sera au service d’un événement sportif pour 2024, un grand honneur et un défi de plus à relever pour la société. Des cas concrets de réalisations finalisées seront présentés, ainsi que des projets en cours ou à venir, en France et à l’étranger.



Rairies Montrieux présente également son projet : Eco-Démarche, un projet porté par une démarche environnementale.

Éco-démarche

Aujourd’hui l’économie de ressources est au coeur des préoccupations. Le réemploi de matériaux est une action efficace et simple à mettre en oeuvre. Dans le cas de la terre cuite, c’est l’utilisation de pièces mises au rebut, invendues, ou les surstocks qui sont une ressource de premier choix. En effet, pourquoi lancer la production de nouveaux produits alors que des stocks encombrants existent ? Le réemploi permet un gain de temps de fabrication et une économie d’énergie plus que significative.

Cette démarche est à la fois environnementale et économique et chaque partenaire y trouve son compte. Déstockage pour l’entreprise, terrain de jeu artistique pour l’architecte, économie de moyens pour la maîtrise d’ouvrage et tout cela, au bénéfice de l’environnement.

Un catalogue au service des professionnels

Cette année Rairies Montrieux innove une fois de plus en présentant sur le Salon professionnel de la construction un nouveau catalogue toujours à la pointe de l’innovation et des dernières tendances, repoussant ainsi les limites de la créativité.



Ce dernier sera présenté avec de nombreuses actualités produits.



Une mise en lumière sur la brique Brut de four, un produit ancestral ultra contemporain, des nouvelles couleurs pour les plaquettes émaillées…Les briques Moucharabieh seront déclinées sous différentes formes. Autant de sources d’inspirations pour les professionnels…Enrichi d’interviews éclairantes d’architectes référents sur leur approche technique et esthétique, ce nouveau catalogue ouvre le champ des possibles et répond pleinement aux attentes et exigences du marché.

Cette année plusieurs grandes nouveautés chez Rairies Montrieux !

→ Les nouveautés épidermes

La terre cuite est une céramique réalisée par la cuisson de terre d’argile. La couleur de celle-ci peut varier en fonction de la terre d’argile utilisée. Façonnée à l’aide d ’une filière puis séchée, elle est finalement cuite au four à haute température. Deux nouveaux épidermes voient le jour : l’écorce et le grenaillé !

Écorce

Inspirée de la peau de protection de l’arbre, la terre cuite se rapproche de la nature grâce à l’épiderme Écorce. Cet aspect est le résultat d ’hachures aléatoires sur la surface lisse du produit en terre cuite afin de lui offrir un aspect unique. Elle est disponible en 9 teintes : Lumière, Silver, Titane, Havane, Réglisse, Antarès, Montlouis, Montvaloir et Médoc.

Grenaillé

L’épiderme Grenaillé est un aspect qui procure de très beaux effets minéraux sablés. L’aspect est certes rugueux, mais le rendu final est très chaleureux.

Grâce à cet aspect mat, une façade sort clairement de l’ordinaire. Granuleux au toucher, l’avantage de l’épiderme Grenaillé est qu’il peut magnifiquement dissimuler les défauts de la surface d’un mur. Il se décline en 4 teintes naturelles : Lumière, Silver, Réglisse et Médoc.