Des solutions chauffantes pour maitriser son budget d’électricité en plein hiver

QUICK ENERGY COLLECTIF et sa dalle SILENTO, tout simplement facile

Expert du plancher chauffant et rafraîchissant, Roth France a su innover dans une solution permettant d'accroître le confort de l'habitat tout en diminuant sa consommation d'énergie.

Avec Quick Energy Collectif, Roth France propose une solution adaptable à tous les logements collectifs grâce à une installation rapide pour le même prix que la fourniture et la pose de radiateurs, ainsi qu'une performance et un gain de confort inégalé : seulement 6 cm de heuteur de réservation (comparé à un système traditionnel qui fait perdre 15 cm), gain de place (plus besoin de radiateurs), réactivité, tout en permettant d'économiser jusqu'à 30% sur les factures d'énergie. De plus, la dalle Silento en laine de roche offre une isolation thermique et acoustique (-26 dB) performante.

QUICK ENERGY RENOV', un plancher chauffant partout

La solution QUICK ENERGY RENOV' permet d'installer un plancher chauffant sur tout type de sol, même du bois. Le système d'auto-collant facilite la pause pour une mise en oeuvre rapide, tout en garantissant des performances isolantes et thermiques élevées. Son poids léger (45kg/m2) et son épaisseur de 22mm permettent de s'adapter à toutes les pièces de la maison.

Le confort se fait immédiatement ressentir grâce à une chape ultra-réactive et sa conductivité élevée. La diffusion homogène et maîtrisée de la chaleur permet une économie de 30% sur la facture d'électricité par rapport à un système de chauffage classique. Un moyen efficace d'abaisser sa classe énergétique et ainsi augmenter la valeur de son bien.

Pour en savoir plus exit_to_app