Les normes, solutions et référentiels techniques pour la construction bois ne manquent pas. Mais sur quelle source peut-on s’appuyer en tant que professionnel ? Le CNDB répond à la question lors d’un webinaire, au cours duquel le comité de la filière bois expose dans un document, 56 ressources utiles pour concevoir un projet bois, notamment quand on est ingénieur du bâtiment.

La construction bois est un procédé éprouvé, et sujet à mille et une évolutions, qu’elles soient technologiques, industrielles ou réglementaires.

« La filière bois a produit énormément de documents, notamment à travers le Plan Bois 1, 2 et 3. Enormément de documents ont pu être réalisés par le organismes de filière. Alors ça peut être le FCBA, organisme technique. Ça peut être le CNDB qui a produit les documents. Et puis, bien sûr, l’ensemble des organisations professionnelles », complète Jean-Marc Pauget, expert construction bois au Comité National Pour le Développement du Bois (CNDB), lors d’un webinaire visant à faire le tour d’horizon de l’ensemble de ses ressources.

Un gisement documentaire classé parmi 15 thématiques de la construction bois

Se déroule ainsi devant nos yeux un document qui recense 56 références documentaires sur la construction bois. Celles-ci sont réparties entre 15 thématiques : « Concevoir bois », « RE2020 et carbone », « Retour d’expérience », « Réhabilitation », « Façade ossature bois (FOB) », « Mixité matériaux » - dont le bois et le béton -, « Menuiseries extérieures », « Toiture terrasse », « Pièces humides », « Ouvrage extérieurs », « Bardage », « Thermique », « Acoustique », « Sécurité incendie » et enfin « Chantier bois ».

Tant d’axes qui reflètent la compléxité technique, environnementale et normative derrière la construction bois. Le corpus réuni par le CNDB comprend des références conçues par le comité (B.A Bois, Les Essentiels du Bois…). On relève également les recommandations professionnelles du programme PACTE, des rapports de l’AQC, ou bien des guides pratiques produits conjointement par le FCBA, le Comité professionnel de Développement des Industries Françaises de l'Ameublement et du Bois (CODIFAB) et le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).

Présentation du corpus de ressources sur la construction bois - Crédit : CNDB

Les ressources aussi codifiées par couleur pour indiquer le public : vert pour tout public, jaune pour les professionnels et rouge pour les spécialistes de la construction bois. Le CNDB propose également d’autres outils, comme un configurateur de FDES, afin de sélectionner les produits bois conformes à la RE2020 et au projet voulu.

Pour consulter le corpus documentaire du CNDB en intégralité, remplissez ce formulaire pour obtenir le PDF.



Le Catalogue Bois Construction, un vivier de référentiels et solutions techniques

Par ailleurs, le webinaire a été l’occasion de mettre en avant le Catalogue Bois Construction, conçu par l’institut Forêt Cellulose-Bois Construction et Ameublement (FCBA) et financé notamment par France Bois Forêt et le CODIFAB. La plateforme est structurée autour de plusieurs onglets, dont celui « BoisREF », qui rassemble moins d’une trentaine de fiches techniques.

Réalisées par FCBA et le CSTB sur différents postes de la construction bois (mur, charpente, plancher, parement et menuiseries), ces référentiels se déploient sur différentes parties : référentiels principaux, domaine d’application normatif, « frontières avec d’autres documents de référence », les exigences principales, les outils disponibles, les textes référentiels (ouvrage, conception, produit, mise en oeuvre), les questions-réponses les plus récurrentes, ainsi que les évolutions à venir. Car le BoisREF tend à s’enrichir et à se mettre à jour pour rester un outil panoramique, utile et fiable pour les professionnels de l’ingénierie du bâtiment.

Autre onglet intéressant du Catalogue Bois Construction : les solutions techniques, où sont recensés les produits ouvrage bois (POB). Soit une cinquantaine de fiches sur les produits bois (panneaux, fenêtres, parquets…) ou associés (colles, finition, isolant…) utilisés dans la construction. On y retrouve les caractéristiques techniques mais également les exigences normatives ou réglementaires liés à chaque produit.

Les fiches sont regroupées par trois catégories d’ouvrage (structure/enveloppe, revêtements et menuiseries). Le professionnel peut les rechercher soit via une arborescence ou un configurateur, où il définit ses critères techniques (thermique, acoustique, étanchéité…).

Démonstration du configurateur de solutions techniques sur le Catalogue Bois Construction - Crédit photo : CNDB

« L’idée c’était de représenter les 80/20 % de ce qui fait le plus sur le marché. Sur la partie parois bois, on devrait développer de nouvelles familles, avec les possibilités de doublage rails », nous détaille Julia Mézergues, ingénieure Construction bois au FCBA.

En outre, le Catalogue Bois Construction propose une aide à la rédaction d’un Cahier des Clauses Techniques Particulières, pour une construction à ossature bois. On peut également y télécharger un plugin, permettant de rattacher la plateforme à l’outil BIM Revit, sur lequel l’ingénieur du bâtiment peut entreprendre jusqu’à 20 000 configurations de parois bois (murs extérieurs/porteurs intérieurs, charpente industrielle/traditionnelle, planchers intermédiaires/bas et toiture terrasse).

Démonstration du logiciel Revit avec le plugin Catalogue Bois Construction - Crédit photo : CNDB

Le replay du webinaire « Tour d’horizon des ressources pour concevoir avec le bois » du CNDB est disponible ci-dessous :

Virginie Kroun



Photo de Une : Adobe Stock