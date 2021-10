Deux puissants purificateurs d'air DAIKIN pour améliorer le confort et la santé des utilisateurs

Le groupe Daikin renouvelle son catalogue dans le domaine de la purification de l’air, une préoccupation largement d’actualité en cette période de crise sanitaire, et propose cette année un binôme d’appareils performants au principe exclusif : les modèles MC55W et MCK55W. De solides alliés pour assurer un environnement intérieur sain, dans des caissons compacts, économiques et respectueux de la planète. Daikin a créé une boutique en ligne pour la vente des modèles de purificateurs d’air adaptés aux particuliers qui sera lancée dans les prochains jours.

Concentré de technologie

Un duo breveté



La spécificité des derniers purificateurs d’air Daikin tient à son principe exclusif de double purification, reposant sur l’association du Flash Streamer et du ioniseur plasma :

Le Flash Streamer est un procédé conçu par Daikin, qui consiste à émettre des électrons à grande vitesse, activant l’oxygène et l’hydrogène présents dans l’air pour les rendre capables de décomposer les polluants. Ce principe s’avère mille fois supérieur à la classique décharge luminescente en termes d’efficacité.

est un procédé conçu par Daikin, qui consiste à émettre des électrons à grande vitesse, activant l’oxygène et l’hydrogène présents dans l’air pour les rendre capables de décomposer les polluants. Ce principe s’avère mille fois supérieur à la classique décharge luminescente en termes d’efficacité. L’ioniseur plasma génère des ions et les associe aux composants de l’air, pour créer des éléments actifs envoyés au contact des agents nocifs demeurant après la filtration. Cette technologie supprime des allergènes ou des moisissures, alors rendus inoffensifs par la réaction chimique créée au niveau de leur membrane cellulaire.

Le travail combiné de ces deux méthodes est aux racines d’une efficacité incomparable et prouvée : les purificateurs d’air MC55W et MCK55W suppriment 99,97 % des polluants de 0,3 micromètres, et 99 % des particules entre 0,1 et 2,5 micromètres. Ils sont capables de mesurer le niveau des particules fines (PM2,5), les poussières et les mauvaises odeurs.



Ce sont ces résultats rigoureux qui ont valu à Daikin de recevoir l’agrément de laboratoires spécialisés dans la qualité de l’air intérieur :

Pour le purificateur MC55W : une certification du Centre Européen de Recherche sur les Allergies (fondation ECARF)

(fondation ECARF) Pour les deux purificateurs : un agrément de l’association Allergy UK, pour leur grande efficacité concernant l’élimination de particules fines (allergènes, bactéries et virus).

Les étapes d’un assainissement complet



La purification totale de l’air intérieur assurée par les solutions Daikin MC55W et MCK55W s’opère en plusieurs phases organisées et complémentaires, pour un résultat proche de la perfection.

Tout commence par une aspiration importante de l’air ambiant : 5,5 m³ par minute, soit 330 m³ par heure, sur 3 directions différentes.

Un trio de filtres s’attelle à la capture d’un maximum d’éléments nocifs. Le pré-filtre s’attaque aux plus grosses particules ou encore aux poils d’animaux. Le filtre HEPA électrostatique attire tous les autres pollens, poussières et bactéries, sa charge en électricité statique lui permettant d’atteindre les meilleures efficacités et durabilités du marché. Un filtre au charbon actif apporte sa touche finale grâce à son effet désodorisant.

Le filtre HEPA électrostatique de Daikin



Sa technologie unique lui permet d’éviter tout risque d’encrassement, donc d’offrir une durée de vie bien plus longue que les filtres proposés sur le marché, sans nécessité de les changer chaque année comme préconisé par nombre de fabricants. Daikin estime à 10 ans la durée de vie de son filtre HEPA électrostatique. Ce sont des économies à la clé !

En parallèle, le Flash Streamer décompose les substances attrapées par les différents filtres, par le biais de sa décharge plasma à haute puissance.

décompose les substances attrapées par les différents filtres, par le biais de sa décharge plasma à haute puissance. L’ioniseur plasma parfait le tout, avec une dernière étape de nettoyage sur cet air déjà filtré et traité de multiples, avant qu’il ne soit redistribué dans la pièce.

Deux solutions adaptées aux besoins des utilisateurs

MC55W, le purificateur puissant et compact



50 cm de hauteur, 27 cm de largeur et de profondeur, pour 6,8 kilos : le purificateur d’air Daikin MC55W arbore un aspect tout à fait modeste, imaginé pour se fondre sans encombrement dans les habitations, les bureaux, les salles d’attente, etc. Une dynamique renforcée par un design et un coloris modernes et discrets, adaptés à la plus large palette de décorations.



Concernant son niveau acoustique, le purificateur MC55W poursuit dans la discrétion avec seulement 53 dB(A) pour le puissant mode turbo, et jusqu’aux presque imperceptibles 19 dB(A), grâce au mode silencieux.



Bien que très compact, son effet est puissant, en absorbant les substances nocives et les mauvaises odeurs sur une superficie d’environ 41 m² ; de quoi assainir les espaces les plus volumineux d’une pièce. Et ceci, avec une totale aisance d’utilisation, et le respect de l’environnement et des économies des utilisateurs.



À l’aide de son panneau de contrôle et de sa télécommande associée, le purificateur d’air se pilote aisément : choix du mode d’utilisation (automatique, économique, pollen), réglage de la vitesse du ventilateur (silencieux, faible, standard, turbo), activation de la sécurité enfants… Des voyants lumineux permettent également de suivre d’un coup d’oeil les niveaux d’odeurs et de poussières détectés par les capteurs. Et côté efficacité énergétique, un fonctionnement dès 8 W garantit une grande légèreté pour l’environnement comme pour les factures énergétiques.

L’action humidificatrice du Daikin MCK55W



En quasiment tous points, le purificateur MCK55W se compare à son homologue précédemment cité ; il présente toutefois une hauteur et un poids sensiblement supérieurs : respectivement 70 cm et 9,5 kilos.



Pour quelle raison ? Parce qu’en plus de l’ensemble des caractéristiques et fonctionnalités proposées par le modèle MC55W, celui-ci embarque un filtre double couche dédié à l’humidification de l’air ambiant pour éviter l’inconfort d’un air trop sec. Après avoir transité par les trois autres filtres, l’air ambiant passe par une roue hydraulique qui apporte une humidité appropriée et saine dans la pièce. Le niveau d’humidité ambiant peut être constaté grâce à un compteur intégré au panneau de contrôle.



Tout en délivrant jusqu’à 500 ml d’eau par heure en mode turbo, et en assurant l’humidification d’un espace d’environ 23 m², le purificateur-humidificateur MCK55W affiche le même niveau acoustique que la solution MC55W.

