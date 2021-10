Une étanchéité liquide biosourcée pour multiples applications possibles

SOUPLETHANE 5 est une étanchéité liquide biosourcée à 2 composants sans solvant et sans odeur qualifiée par le CSTB par Avis Technique. Elle est conçue pour la protection anticorrosion ou le revêtement de sol continu. Les avantages de ce système sont sa mise en service rapide (24 heures), sa performance en termes d’hygiène et de sécurité et sa grande longévité.

SOUPLETHANE 5 assure une ÉTANCHÉITÉ CONTINUE et SANS JOINTS en présentant l’avantage d’une double fonction : étanchéité autoprotégée + étanchéité de sols circulables.



* ÉTANCHÉITÉ de fondations, balcons, coursives, terrasses, sols de parkings et terrasses parkings, étanchéité de bassins, piscines.

CSTB N°12/15/1704 étanchéité liquide auto protégée - A.T.E. N° ETA 13/0156

TENUE AU FEU : B fl - S1 + Variante M1 : N° RA08-0364



* SÉCURITÉ : Tenue au feu, décontaminabilité, recouvrement de l'amiante et barrière au gaz radon

CLASSEMENT FEU SUIVANT LA NORME EUROPEENNE NF EN 13501-1 B-s2, d0

* HYGIÈNE : Étanchéité qualifiée ACS de locaux humides : douches, sanitaires, cuisines.

Test IRM (développement d'une contamination bactérienne) : pas de développement.

Test ITECH (développement de contamination bactérienne et moisissures) : pas de développement.

Attestation de Conformité Sanitaire pour contact eau potable et alimentaire.

Qualification EXCELL PLUS N° 192-16679 Contact direct avec le vin. Pas de réserve d'usage.

Barrière anti termite PHYSIQUE - NON TOXIQUE - ECOLOGIQUE : TERMIROC protège les constructions (interface sol/bâtiment) de l'attaque des termites par la mise en place d'une barrière anti-termites NON TOXIQUE. Ce système est applicable sur tous supports : béton, bois, métal, Isolants.

FCBA N° 401/12/266F



* ANTICORROSION : Résistance aux agents chimiques :

Résistance chimique : 1 Test LERM : résistance à la diffusion des ions chlore



En tant que prestataire de formation enregistré sous le numéro 24280192428 et référencé dans la base Datadock, KEMICA COATINGS propose des formations spécifiques aux systèmes d'étanchéité liquide en Travaux Spéciaux sur notre site de MIGNIERES. Ces formations peuvent faire l'objet d'une prise en charge.



Facile d'entretien et de réparation



La résine SOUPLETHANE 5 assure l'étanchéité des sols, locaux techniques, sols de parkings, sols de cuisines ou encore des terrasses - balcons et plages de piscines. Evitant tout risque d'infiltration, elle résiste à la fissuration (jusqu'à 3 mm d'ouverture des fissures), aux écarts de température et aux agressions chimiques. Appliquée en un film continu et sans joint sur l'ensemble de la surface à traiter, elle ponte toutes les fissurations du support.

Facile d'entretien et de réparation, la surface revêtue de SOUPLETHANE 5 peut être rendue antidérapante par projection de silice calibrée sur le film liquide, apportant la sécurité nécessaire pour toute intervention humaine ultérieure. Des finitions colorées stables aux UV sont également proposées.