CONFORT SMARTLINE est proposée avec trois niveaux d’isolation : Basic, Super Isolation et Super Haute Isolation certifiée MINERGIE en triple vitrage. Ils permettent d’obtenir le meilleur coefficient thermique global du bâti et de s’adapter ainsi aux besoins spécifiques de chaque projet.

Minimaliste et droit, son design maximise la lumière du jour dans les espaces (Sw = 0,57 et Tlw = 57 %). Son système de poignée à levage facilite l’ouverture et la fermeture du vantail. L’effort de manoeuvre est réduit, limitant les besoins en motorisation.