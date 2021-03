Un petit clic pour vous, un pas de géant pour les chantiers ! Achetez dès à présent des coffrages rapidement et en toute simplicité en ligne sur shop.doka.com. Les entreprises de construction françaises peuvent désormais commander leurs systèmes et composants de coffrages, directement auprès de Doka et à toute heure.

Selon Statista, plus de 40% des internautes du monde entier auraient déjà acheté des biens et services en ligne, un chiffre qui ne cesse de croître. Cette tendance se retrouve également dans le secteur de la construction. D’après l’étude « Changes to the B2C/B2B Market Structures through E-Commerce » (Évolution de la structure des marchés B2C/B2B sous l’effet du e-commerce) menée par le cabinet de conseil en gestion Roland Berger, 25% du chiffre d’affaires du secteur de la construction sera généré en ligne d’ici 2030.



En cette période de pandémie associée à des confinements, la demande en e-commerce a explosé. Plus de 5 600 clients enregistrés issus de 21 pays différents utilisent d’ores et déjà la boutique en ligne Doka. Les clients peuvent y découvrir des systèmes et des composants de coffrages Doka en tout lieu et à tout moment, via tous les appareils mobiles tels qu’un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Après une inscription facile, la boutique en ligne offre une large sélection de produits, un meilleur aperçu des niveaux de stock et un processus de commande accéléré.



« Comme nous avons pu le montrer lors d’une analyse approfondie, les achats en e-commerce permettent de réaliser des économies significatives sur les processus de gestion internes, pour nous comme pour nos clients. Mais ce qui nous importe le plus, c’est surtout que les clients puissent commander leurs produits les plus récurrents à tout moment, et indépendamment de nous. Ils se sont habitués à ce confort depuis longtemps dans leur vie privée, et nous savons que c’est tout aussi important pour eux dans leur vie professionnelle. Les retours des clients parlent d’eux-mêmes. C’est pourquoi nous nous efforçons en permanence d’améliorer notre offre de e-commerce pour nos clients. », affirme Gerald Haring, Responsable du département e-commerce de Doka.



Les matériaux commandés peuvent être livrés directement sur le chantier où ils seront utilisés ou récupérés dans une filiale de Doka si le client le souhaite. Avec le contrôle de disponibilité en ligne, faire ses achats est même encore plus pratique : le client est informé du délai de livraison des éléments qu’il souhaite commander en quelques instants. Par ailleurs, il peut également s’inscrire pour recevoir un aperçu des produits mis à jour, une liste des prix ainsi que des recommandations sur les accessoires et suppléments nécessaires. Une fois la commande passée, son statut peut être suivi en ligne.



« Je suis très satisfait de la boutique en ligne Doka. Elle me donne un aperçu complet et j’y vois un gain d’efficacité. À titre personnel, elle m’offre une solution facile d’utilisation et transparente pour commander les solutions de coffrage dont j’ai besoin. Les commandes sont toujours générées automatiquement et avec flexibilité. J’apprécie le fait que dès le début du processus de commande, il soit possible de choisir une filiale ou un chantier en particulier et la date de collecte la plus proche en fonction de l’organisation de la logistique de notre entreprise. La boutique en ligne offre la possibilité de consulter l’historique de commande à tout moment, avec les confirmations de commande, notes de livraison et factures. Je peux confirmer que je suis vraiment très satisfait de la boutique en ligne Doka, une solution d’avenir à mes yeux. », déclare Daniel Chabada de la société Destav, spol. s r.



Une équipe spéciale de Doka France et une ligne d’assistance dédiée à la boutique en ligne accompagneront les clients et apporteront leurs conseils.

