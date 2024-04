Dosseret de pré-raccordement EFIKIT : une solution idéale au contraintes quotidienne des installateurs

Notre écosystème de pré-raccordement des pompes à chaleur Daikin Altherma est sans équivalent sur le marché. Le kit est disponible pour le marché du neuf et de la rénovation. Fixé au mur, EFIKIT est composé d’organes de sécurité, d’un disconnecteur de type CA-b, de vannes d’arrêt et d’un manomètre mécanique. Ce kit permet de réaliser la chaufferie jusqu’à la mise en pression et ce sans avoir recours à la mise en place de l’unité intérieure.

Standardisez vos installations

Une qualité de finition toujours identique et esthétique, quel que soit l’opérateur qui réalise la chaufferie.

Avec EFIKIT vous réalisez des installations en conformité avec les réglementations en vigueur (DTU 65.16).

Réduisez votre temps de pose

Jusqu’à 4 h de gain de temps sur une installation grâce à son système ”Plug & Play“.

Dans le cadre d’un chantier en rénovation, l’ EFIKIT pourra vous permettre de réaliser une installation de pompe à chaleur sur une seule journée (mise en service comprise).

Réalisez vos chantiers avec l’esprit tranquille

Installation du groupe extérieur et de l’unité intérieure la même journée. Vous sécurisez ainsi vos chantiers.

La PAC Daikin Altherma n’étant pas encore installée, l’intervention des différents corps d’état (carreleurs, peintres, façadiers) est ainsi facilitée ce qui offre un meilleur confort de travail pour l’ensemble des finitions.

Disconnecteur de type CA

Obligatoire pour le remplissage en eau du réseau de chauffage. Livré dans un sachet avec le kit de base (non monté d’usine sur le kit). à installer entre 0,5 m et 1,5 m pour être conforme au DTU 65.16.

Nota : tous les composants du kit sont aux dimensions standards et peuvent donc être remplacés par des produits du commerce.

Options disponibles

En plus du kit de base EFIKIT, Daikin vous offre la possibilité de raccorder des kits annexes pour faire partir le réseau de chauffage et d’Eau Chaude Sanitaire soit vers le haut ou vers le bas (droite et gauche).

