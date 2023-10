DUCO empêche le bruit d'entrer grâce à la ventilation acoustique

Maîtriser le son urbain

Presque tout le monde souffre de temps en temps d'un environnement bruyant et d'une mauvaise acoustique. Cependant, lorsque le son devient bruit, les gens deviennent irrités et stressés. Une exposition prolongée à des pics de bruit, comme c'est le cas dans les villes, peut même être nocive pour la santé. Elle entraîne des maux de tête, des problèmes d'équilibre, des troubles de la concentration, etc. Une bonne acoustique permet d'améliorer la qualité de vie. Il est donc important d'améliorer l'acoustique des bâtiments.

Combiner esthétique et fonctionnalité

Dans le cadre du concept de ventilation acoustique, DUCO considère un bâtiment d'un point de vue architectural et fonctionnel. Cela implique de développer des produits qui combinent le fonctionnel et l'esthétique. Outre les exigences légales en matière de durabilité, d'environnement et d'efficacité énergétique, le facteur acoustique gagne en importance. À juste titre, car une expérience sonore agréable est au moins aussi importante !

Des solutions acoustiques qui induisent le silence

Les solutions de ventilation acoustique DUCO sont très complètes, allant de la ventilation acoustique pour les immeubles de grande hauteur aux applications résidentielles avec des valeurs d'atténuation pouvant atteindre 48 dB.

D'une part, DUCO propose des solutions de ventilation acoustique standard avec des aérateurs de ventilation isophoniques , une ventilation à travers le mur et une ventilation à travers les toits (inclinés) .

D'autre part, vous avez les solutions de ventilation acoustique intensive avec des aérateurs muraux isophoniques et encastrées à forte atténuation et des bardages à ventelles filantes isophoniques pour l'isolation des zones techniques.

Maîtrisez votre acoustique

Une équipe professionnelle d'ingénieurs DUCO teste les produits de manière approfondie dans son propre laboratoire acoustique. Rien ne sort sans un contrôle de qualité approfondi et des tests complets. En outre, les détails d'installation des produits sont parfaitement adaptés au marché, de sorte que chaque produit s'intègre parfaitement dans n'importe quelle situation de construction. Ainsi, DUCO offre une solution d'isolation acoustique pour chaque projet !

Campagne à grande échelle

Pour renforcer le message, DUCO lance une campagne internationale (en ligne et hors ligne) dans le but de sensibiliser à la ventilation acoustique.

