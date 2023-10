HIMACS Intense Ultra Dark Grey donne au Thomson’s Coffee une saveur riche et profonde

Thomson's Coffee a été fondé à Glasgow en 1841 et, 182 ans plus tard, il est toujours détenu et exploité de manière indépendante. Combinant des techniques et des équipements de pointe avec des valeurs traditionnelles, la société a demandé à Technique Architecture & Design de concevoir ce café, qui se trouve à proximité de la torréfaction et de la boulangerie de Glasgow. Le résultat est un mélange de tradition et d'innovation, avec une combinaison de matériaux comprenant HIMACS Intense Ultra Dark Grey, du chêne fumé et un panneau en fibre de bois Valchromat. L'effet final est un subtil mélange de style Victorien et de touche contemporaine grâce à l'utilisation de HIMACS. Le contraste entre les surfaces Ultra-Grey et la beauté naturelle du bois crée un espace chaleureux et accueillant pour se retrouver autour d'un café ou pour travailler en prenant un café avec un petit en-cas.

Le cahier des charges de Technique Architects & Design prévoyait également une salle de dégustation et un espace de bureau, dont les comptoirs sont revêtus de HIMACS Intense Ultra Dark Grey, mis en valeur par la lumière naturelle qui pénètre par le puits de lumière et par la richesse du grain des panneaux et du sol en bois foncé. Cet espace est conçu pour des événements, des formations et des séances de dégustation et constitue le complément parfait de l'ambiance plus intime du bar à expresso. Le projet de Silo Design & Build, transformateur HIMACS et Design Engineering Workshop, pour l'ingénierie structurelle, est un parfait exemple de la façon dont HIMACS peut transformer n'importe quel espace commercial ou siège d'entreprise, en créant des intérieurs à la fois classiques et contemporains avec toute la praticité, la propreté, l'hygiène et la facilité d’entretien que de tels espaces requièrent.

HIMACS Intense Ultra associe les technologies Intense Colour et Ultra-Thermoforming. Les couleurs foncées sont plus intenses et plus résistantes, avec moins de rayures visibles, ce qui est parfait pour les espaces de vente et les espaces de travail. La formulation d'Intense Ultra permet d'obtenir une couleur constante pendant et après la fabrication, ainsi qu'un rayon interne de pliage très faible, jusqu'à 6 mm, sans presque aucun effet de blanchiment.

Grâce à sa polyvalence é et à ses caractéristiques particulières, HIMACS est le choix idéal pour les locaux commerciaux, les bureaux et les sièges sociaux. HIMACS est résistant à l'usure, durable, ignifuge, exceptionnellement hygiénique et résistant à l'usure, aux rayures, aux taches et à la lumière UV. Sa surface non-poreuse le rend extrêmement facile à nettoyer, tandis que ses propriétés thermoformables lui permettent d'être moulé dans n'importe quelle forme et n'importe quelle taille. L'absence de joints visibles garantit également une finition parfaitement lisse qui empêche la saleté, les bactéries et les virus de s'accumuler sur la surface. HIMACS est un matériau aux propriétés hygiéniques et de purification de l'air imbattables, garanties par des certifications conformes aux normes LGA, NSF international standard et Greenguard.

Crédits Photos : © ZAC + ZAC

Pour en savoir plus exit_to_app