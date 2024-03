Les EXPERTS TOUR 2024 sous le signe des Olympiades

Un rendez-vous placé sous le signe de la convivialité

Les roadshows Hitachi se distinguent par leur caractère convivial et la proximité qu'ils offrent aux participants. Être proche de ses clients, tant sur le plan géographique que relationnel, a toujours été essentiel pour la marque. Au travers des Experts Tour, et au-delà de la présentation de ses nouveautés, Hitachi et ses partenaires comptoirs souhaitent avant tout entretenir et renforcer cette proximité qui fait la force de l’entreprise.

Organisé autour d’un cocktail, chacun de ces événements représente une opportunité unique de passer des moments privilégiés avec des experts, passionnés de leur métier. Cette année, pour renforcer encore davantage cette convivialité, les organisateurs ont ajouté une touche ludique en introduisant les "Olympiades des experts". Ces compétitions amicales entre les participants ont pour objectif de créer un environnement détendu et propice à la collaboration. Une fusion réussie entre networking professionnel et moments divertissants.

À la découverte des nouveautés 2024 Hitachi Cooling & Heating

Les Experts Tours 2024 offriront également un tour d’horizon complet des nouveautés Résidentiel & Petit Tertiaire, en partenariat avec les comptoirs Hitachi Cooling & Heating.

Lors de ces évènements, il sera question bien entendu de nouveautés produits mais aussi de connectivité, de design et de réglementation.

Au niveau des pompes à chaleur air/eau, une toute nouvelle gamme « airH2O 400 » fait son apparition et vient compléter l’offre existante. La gamme Yutaki S 2.0 s’enrichit d’une petite taille et d’un nouveau design pour ses unités extérieures jusqu’à 8 kW. Enfin, la nouvelle solution exclusive bioclimatique RE2020, développée en partenariat avec l’entreprise Delta Dore, sera officiellement lancée.

Côté PAC air/air, la gamme actuelle multi-splits évolue et devient « airHome Multi PRO », intégrant désormais les incontournables unités murales airHome tant appréciées par la clientèle Hitachi. Un nouveau mono-split « airHome 800*», spécifiquement développé pour assurer un maintien de puissance jusqu’à -15°C, fait également son apparition.

Cette tournée intensive dans l’hexagone sera aussi l’occasion pour Hitachi d’introduire son tout nouveau Catalogue PRO 2024 qui se veut toujours plus pratique et complet.

Quarante évènements qui seront autant d’occasions de mettre en lumière la capacité d’Hitachi à offrir des solutions novatrices, orientées vers le futur, et de souligner sa capacité à s’adapter constamment pour répondre aux besoins d’un marché en évolution rapide et perpétuelle.

* également disponible dans l’offre multi-splits

