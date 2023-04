Powerwall : une isolation soignée pour deux imposantes maisons en Savoie

Répondre aux contraintes thermiques sans sacrifier l’espace habitable

Face aux amplitudes climatiques, à l’action du vent et au taux d’humidité propres à cette région de France, un diagnostic a été établi. L’étude règlementaire a imposé une valeur de résistance thermique de 4,50 m².K/W. Pour garantir cette performance thermique sans toucher au volume habitable, l’entreprise Broyer Frères et le distributeur Altema ont opté pour une isolation thermique par l’extérieur (ITE) avec la solution Powerwall de Recticel.



À la fois très fins et légers (choisis ici en épaisseur de 100 mm) les panneaux Powerwall offrent une excellente conductivité thermique λ de 22 mW/m.K permettant d’atteindre une résistance thermique R de 4,55 m².K/W.

Fixation des chevrons avec entraxe de 60 cm pour l’isolant.

Garantir une enveloppe continue et résistante

Sa mise en oeuvre au nu extérieur des murs de façade permet de traiter une bonne partie des ponts thermiques, (jonctions dalles-façade et refends-façades) et offre une meilleure inertie thermique aux maisons.



Cet avantage est possible grâce à la conception même des panneaux Powerwall qui sont rainurés bouvetés. Une solution donc très facile à assembler et qui garantit une isolation thermique optimale. Par ailleurs, chaque panneau est revêtu d’un parement étanche en aluminium gaufré 50 microns sur ces deux faces, garantissant une meilleure performance de réaction au feu.

Découpe aisée du panneau Powerwall avec une scie égoïne.

L’ITE, une solution exemplaire pour le neuf

Appréciée en rénovation, l’ITE se révèle aussi une solution de choix en construction neuve de maisons individuelles.



Côté esthétique, une variété infinie de matériaux et de finitions laisse libre choix aux architectes et maîtres d’ouvrage, que ce soit pour un aspect strictement traditionnel ou, au contraire, une façade résolument moderne. Le chantier a été réalisé selon les règles de l’art, en appliquant les dispositions du DTU 42.1 relatif aux « Revêtements extérieurs bois » et conformément aux exigences règlementaires de sécurité incendie dans les bâtiments d’habitation.

Installation facile des panneaux entre les chevrons grâce à leur faible poids et leurs finitions rainurées bouvetées. Fixation mécanique des panneaux sur le support avec des chevilles étoiles – 2 par m² et par panneau.

Powerwall, une solution durable

Fabriqués en France, sur le site Recticel de Bourges, les panneaux Powerwall sont composés de mousse polyuréthane rigide (PIR) reconnu pour son fort pouvoir isolant. Les isolants à base de polyuréthane Powerwall assurent une excellente capacité d’isolation pendant toute la durée de vie de la façade, grâce notamment à leur stabilité dimensionnelle. Associer efficacité énergétique et durabilité a donc un double impact positif sur le bilan carbone.



Les panneaux Powerwall sont compatibles avec tout type de façade, ventilée ou non, en neuf comme en rénovation.

Mise en place de la bande adhésive Rectitape, pour parfaire l’étanchéité à l’eau et à l’air.

